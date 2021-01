El Navarro no confía en el Stadium, que busca su primera victoria

El Navarro no se confía de cara al derbi ante el Avilés Stadium que se disputará mañana, a partir de las 12.00 horas, en Valliniello. El Stadium es el colista del Grupo A de Tercera División, con solo dos puntos en los doce partidos que lleva disputados y el único equipo que todavía no conoce la victoria. Por contra, el Navarro está asentado en la zona media de la clasificación, con 19 puntos, y una buena trayectoria en su campo dónde solo perdió un partido, ante el líder, el Ceares.

De cara a este encuentro, el técnico del Navarro, Héctor Suárez, huye de todo tipo de confianzas, a pesar de la diferencia de puntos, 17, entre ambos equipos. “La clasificación no tiene nada que ver. Si no han hecho más puntos es porque no han tenido acierto o porque los rivales han sido mejores, pero el Stadium es un buen equipo que ha cambiado mucho con respecto al que inició la temporada”, explicó.

Para Héctor Suárez, el objetivo es “tratar de hacer un buen partido que nos permita conseguir los tres puntos para seguir con la buena dinámica que mantiene el equipo. Será complicado porque enfrente vamos a tener a un equipo que tiene una necesidad muy grande de obtener puntos. Si no estamos a nuestro nivel habitual, lo más fácil es que tengamos muchos problemas para conseguir el triunfo”.

En este sentido, Héctor Suárez indicó que “en esta categoría cualquier equipo te puede ganar y tenemos que mantener la intensidad en todos los partidos”. El técnico del Navarro aseguró que “vamos a intentar seguir fuertes en Valliniello para lograr los puntos suficientes que nos aseguren la permanencia”. Y no quiere ir más allá: “El objetivo es dejar cinco equipos por debajo. Quedan todavía siete jornadas y puede pasar de todo”. Por su parte, el entrenador del Avilés Stadium, Luis Valera, aseguró que “se nos sigue resistiendo la primera victoria. Nos está costando mucho y creo que la categoría nos está castigando demasiado. En muchos partidos estuvimos muy cerca de ganar y creo que no lo hacemos tan mal como reflejan los puntos que tenemos, pero los errores que cometemos nos penalizan demasiado”.

Luis Valera admite que el club está trabajando con intensidad para incorporar algún fichaje antes del cierre del mercado de invierno el próximo lunes. “Buscamos jugadores que mejoren la plantilla y nos permitan salir de la zona de abajo de la clasificación”. Un central que pueda actuar también en el lateral y un punta son los objetivos de un equipo que no pierde la moral. “Somos conscientes de que ahora estamos descolgados en la clasificación, pero un triunfo nos devolvería la confianza. Sería muy importante moralmente. Creo que el trabajo que estamos realizando no se está reflejando en los puntos, pero no nos queda otra que seguir trabajando para darle la vuelta a la situación. El Navarro es un equipo fuerte en su campo, con jugadores muy importantes en la categoría, pero nosotros no renunciamos a nada”.