La opinión del día sobre el Sporting: El muchacho y el becerro

Pero lo que preocupa ahora es el Cartagena de los tres entrenadores. ¿Volverán a la titularidad los muchachos del “evento Sporting”? Huele que lo harán, como mínimo, Mariño y Manu García. Al mediapunta, un día muchacho de oro, al otro simple becerro dorado confundido por el ruido de las palmadas en la espalda de falsos profetas, se le espera para que sea la solución mágica.

Los de Gallego siguen ahí arriba por méritos propios a pesar de haber sumado cinco puntos de los últimos quince. Es lo que tiene haber adelantado los deberes y no dejarlos todos para el final. Aunque no estaría mal que Manu y sus amigos volvieran para dar un poco más de claridad al juego ofensivo de los rojiblancos y así demostrar que nadie ha matado a Paquirri, como tanto les gusta decir en la zona abuhardillada de Mareo a los que ya no son ni muchachos ni becerros.