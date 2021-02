El estreno oficial de Rafael Nadal en la ATP Cup deberá esperar al menos hasta mañana en la eliminatoria contra Grecia. El número 2 mundial decidió no jugar en su partido ante Alex de Miñaur por unas molestias en la espalda. A pesar de la ausencia de Nadal, España se impuso a Australia por 3-0 gracias a Pablo Carreño, que ejerció como líder de España ante la baja del de Manacor.

Carreño abrió la eliminatoria ganando a John Millman (6-2, 6-4) y Roberto Bautista remontó un duro partido ante De Miñaur, al que se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4. En el doble, Carreño y Marcel Granollers derrotaron a John Peers y Luke Saville por 6-4 y 7-5.

“Obviamente, es muy importante para nosotros ganar el primer partido. Cuando me levanté por la mañana no sabía si jugaría o no. Finalmente, Rafa no pudo jugar, así que aquí estoy, intentando ayudar a mi equipo”, aseguró Carreño. Tras pasar una rigurosa cuarentena en la que el asturiano, como el resto de los jugadores que están inscritos en estos primeros torneos del año en Australia, solo podía salir de la habitación para entrenar, Carreño se mostró satisfecho de cómo jugó su primer encuentro del año: “El primer choque de la temporada es siempre difícil, pero creo que he hecho un buen partido, me he sentido muy cómodo en pista, así que estoy contento con la victoria”.

El tenista gijonés reconoció que “es muy especial representar a España. Es muy importante para nosotros”, y sobre la competición añadió que “es una sensación diferente cuando juegas por equipo, es muy especial y me gusta. Estoy contento con la victoria, como he dicho, es muy importante empezar con este punto, con esta victoria”.

El gijonés, que en principio solo iba a jugar el doble, se vio obligado a abrir la eliminatoria ante los anfitriones tras la decisión de Nadal de no jugar. Una decisión que el manacorí explicaba así: “He decidido junto a mi equipo no jugar el primer partido de la Copa ATP como consecuencia de unas molestias en la parte inferior de la espalda. Espero poder estar para el jueves”. Nadal confía en jugar mañana en la segunda eliminatoria ante Grecia, donde debería enfrentarse a Stefanos Tsitsipas (número 7 mundial). La contundente victoria de España por 3-0 ante Australia deja abiertas las puertas a las semifinales antes de enfrentarse a Grecia.

Nadal llegó a Melbourne el sábado, tras vencer el viernes al austriaco Dominic Thiem (7-5, 6-4) en un encuentro de exhibición en Adelaide durante el que no mostró ninguna dolencia física. El tenista mallorquín se había mostrado “listo y preparado” de cara a la semana previa al Abierto de Australia, que comenzará el 8 de febrero. La renuncia a jugar con De Miñaur parece que es más una cuestión de precaución que de gravedad.

Victorias de Serbia e Italia

En las primeras eliminatorias de la ATP Cup, Serbia, actual campeona, se ha impuesto a Canadá por 2-1, Italia superó a Austria también por el resultado de 2-1 y Rusia hacía lo propio con Argentina por 2-1. Además de estas selecciones, están jugando la ATP Cup que se disputa en Melbourne: Japón, Grecia, Francia y Alemania.