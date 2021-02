La Super Bowl LV se disputa este domingo 7 de febrero en el estadio Raymond James de la localidad de Tampa, en el estado de Florida. Los defensores del título, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, parten como grandes favoritos ante la auténtica revelación del torneo, los Tampa Bay Buccaneers, que cuentan en sus filas con una auténtica leyenda como Tom Brady tras su salida de los New England Patriots, la franquicia con la que había disputado toda su carrera profesional.

La edición número 55 del partido decisivo de la temporada de fútbol americano estadounidense será un año más uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta, aunque cuenta con algunas particularidades debido a los efectos de la pandemia del coronavirus. Sin ir más lejos, será la Super Bowl con menos público en las gradas del estadio, ya que únicamente 22.000 personas podrán acceder al recinto, aproximadamente un tercio de los que caben en él. A modo de homenaje a aquellos que trabajan para contrarrestar la pandemia, unos 7.500 de los espectadores que podrán ver en directo la final serán trabajadores sanitarios ya vacunados del estado de Florida.

Los Chiefs se presentan como grandes dominadores de la temporada regular, llegando como primeros clasificados de la AFC con un registro de 14 victorias y únicamente dos derrotas. En la postemporada, Kansas se impuso en primer lugar a los Cleveland Browns (22-17) y posteriormente a los Buffalo Bills en la final de conferencia (38-24), jugando ambos partidos como local.

Por su parte, los Buccaneers protagonizan la gran historia de esta Super Bowl. Una franquicia con una modesta historia, que no pisaba los playoffs desde 2007 y no ganaba un partido en ellos desde 2002, espoleada por el fichaje del veteranísimo Brady (43 años) y lejos de partir como candidata, se clasifica en un meritorio quinto puesto en la NFC y va eliminando sucesivamente a la franquicia de Washington (los antiguos Redskins, ya no llamados así por sus connotaciones raciales), a los New Orleans Saints y a los 'todopoderosos' Green Bay Packers hasta convertirse en el primer equipo que disputa una Super Bowl en su propio estadio en la historia de esta competición.

Brady vs Mahomes

La Super Bowl LV recuperará la tradición de emblemáticos duelos entre los 'quarterbacks' de ambos equipos. La pieza más reconocible de cada franquicia de la NFL será una vez más el elemento central de un partido en el que se juntarán dos absolutas estrellas del fútbol americano.

Por un lado estará la gran estrella del momento, Patrick Mahomes, que a sus 25 años ya llevó el pasado curso a los Kansas City Chiefs a conseguir el máximo objetivo en este deporte. En sólo tres temporadas, el joven tejano de 25 años ya acumula premios individuales, el reconocimiento de todos los expertos y aficionados y un espectacular futuro por delante. En la presente temporada, sus números son aún mejores que en la anterior, pero para confirmarse como el dominador actual de la Super Bowl necesitará ganar a toda una leyenda.

Y es que enfrente tendrá a uno de los mayores mitos de la historia de la competición, el veteranísimo Tom Brady cuya carrera parecía apagarse cuando anunció su marcha de la franquicia en la que había disputado toda su carrera, los New England Patriots. Sin embargo, decidió fichar por los Tampa Bay Buccaneers, una franquicia en la que los grandes logros parecían un auténtico reto, y el resultado hasta ahora no ha podido ser mejor. A sus 43 años, Brady disputará su décima Super Bowl, tras haber conquistado seis y haber recibido cuatro premios al MVP de la cita. Considerado como un auténtico icono comercial, además de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos junto a leyendas como Joe Montana o Peyton Manning, un nuevo entorchado, más si cabe con una franquicia sin el teórico potencial de los Patriots, supondría un inmejorable broche para completar su carrera.

El gran duelo intergeneracional está servido, y es que cuando el californiano debutó en la NFL, su rival apenas tenía cinco años. En la Super Bowl, Mahomes se llevó el triunfo el pasado año frente a Jimmy Garoppolo de los San Francisco 49ers, mientras que Brady ha ganado a lo largo de las últimas dos décadas a algunos de los más grandes. Ahora, las apuestas están abiertas, ¿quién se impondrá en esta ocasión?

Las cifras de la Super Bowl

55 - Es la edición actual de la Super Bowl. Tradicionalmente, la final anual del fútbol americano se representa con números romanos, generando una marca propia cada año. Así, el duelo en Tampa entre los Buccaneers y los Chiefs será la Super Bowl LV.

18 - Son los años de diferencia que hay entre los 'quarterbacks' de ambos conjuntos: Tom Brady nació en 1977 y cuenta con 43, mientras que Patrick Mahomes es de la generación de 1995, por lo que tiene 25 en la actualidad.

10 - El número de ediciones de la Super Bowl que habrá disputado Tom Brady cuando juegue este partido. De ellas, ha ganado seis. Por su parte, Patrick Mahomes apenas ha disputado una hasta llegar a la actual. Eso sí, acabó levantándola.

7 - Es el increíble récord que podría batir Tom Brady en caso de proclamarse de nuevo campeón. No tanto por agrandar su leyenda como el jugador con más títulos de la historia (que ya lo es), sino porque en caso de conseguirlo, habrá ganado él solo más Super Bowls que ninguna franquicia en toda su historia, ya que el récord son las seis logradas por los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots del propio Brady.

22.000 - Son los espectadores que albergará el estadio Raymond James de Tampa debido a las restricciones provocadas por la crisis del coronavirus, que ha obligado a restringir a un tercio el aforo, convirtiendo esta edición la que menos público verá en directo de toda la historia de la Super Bowl.

6.000.000.000 (de dólares) - Es la cantidad de dinero que se estima se moverá en apuestas en torno a la Super Bowl. En esta edición, los Kansas City Chiefs parten como favoritos frente a los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, el factor Tom Brady y el hecho de que la franquicia de Florida dispute el partido como local han igualado todo mucho más de lo esperado.

5,5 (millones de dólares) - Es lo que se puede llegar a cobrar por un anuncio televisivo insertado en el descanso de la Super Bowl. En Estados Unidos se considera este evento como una de las grandes ventanas televisivas, para la cual los grandes anunciantes no dudan en preparar spots especiales con el fin de que su marca quede realzada ante una audiencia enorme.

25.000 (dólares) - Es la estimación económica que se otorga al preciado trofeo Vince Lombardi, la emblemática figura plateada coronada por un balón de fútbol americano que tradicionalmente levante el equipo campeón de la Super Bowl.

125.000 (dólares) - El premio económico que perciben, aproximadamente, los jugadores del equipo ganador. Por su parte, los del conjunto que pierda el partido se desembolsan la mitad, algo más de 62.000 dólares.

114,4 - Son los millones de espectadores que presenciaron la edición más vista de la Super Bowl, la XLIX correspondiente al año 2015 y ganada por los Patriots de Tom Brady a los Seahawks de Russell Wilson. Desde entonces, las audiencias televisivas han caído levemente, pero este año, con la mayor permanencia de los ciudadanos en casa debido a la pandemia, será una buena oportunidad para ver si puede batirse la plusmarca.

150 - Es el número de anillos que la NFL reparte al equipo ganador. El anillo simboliza el título logrado, y se reparte entre jugadores, staff técnico, directivos e incluso personal que pertenezca a la plantilla de la franquicia triunfadora.

1.400.000.000 - Es el número de alitas de pollo que se estima que consumirán los estadounidenses durante la Super Bowl, y especialmente en el descanso de la misma, cuando The Weeknd actuará en el esperado 'Halftime Show', uno de los eventos más comentados en las redes sociales cada año.

