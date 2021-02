El 2021 no le ha sentado bien a un Langreo que, aún así, sigue firmando una buena temporada en Segunda B. El equipo atraviesa su peor racha en lo que va de curso: ocho jornadas sin conocer la victoria. Todavía no ha cantado bingo en 2021 y como las desgracias nunca vienen solas al mal momento deportivo se le une la preocupación por la enfermería. Álvaro Gómez, Xurde y Kang (todavía no ha debutado en Liga aunque sí jugó en Copa) son bajas seguras para el importante partido ante el Covadonga, mañana en el J.A.A. Rabanal (12.00 horas).

Además, Stambo también es duda para el citado encuentro. Casualidades del fútbol, el Langreo no gana precisamente desde la visita de los ovetenses al Nuevo Ganzábal en la primera vuelta (3-2), ya en el lejano noviembre. Nada hacía presagiar en ese momento una mala racha tan fuerte como la actual como la actual: con cuatro derrotas (Marino, Numancia, Burgos y Sporting B) y otros cuatro empates (Cultural Leonesa, Lealtad, Vetusta y filial del Valladolid). Solo 4 puntos de 24 posibles tras un brillante inicio en el que el Langreo fue el equipo de moda de su grupo.

El club, la plantilla y el cuerpo técnico confían en darle pronto la vuelta a la situación.

La temporada, pese a este importante bache, está yendo por el camino esperado y prueba de ello es que el Langreo, pese a los últimos malos resultados, es el equipo asturiano mejor situado de su grupo en Segunda B: cuarto clasificado, a cuatro puntos de los puestos de promoción. Además, está a diez del Burgos, todopoderoso líder del grupo.

El objetivo, lógicamente, sigue siendo salvar la categoría. Ha sido el gran colchón de puntos que el Langreo obtuvo en la primera vuelta la clave para que, pese a los últimos malos resultados, el club azulgrana esté en una situación de holgura en un grupo tan complicado.

El partido ante el Covadonga, que viene de perder ante el Vetusta en El Requexón (2-1), se afronta en la entidad como la cita clave para poner fin a la mala racha y para que vuelva la tranquilidad. Tras ese encuentro, el Langreo jugará frente al Marino. El equipo se entrenó ayer con la vista puesta en el importante partido de mañana.