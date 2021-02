Tras un febrero inmaculado, con pleno de triunfos que le metió de lleno en la pelea por LaLiga Santander y le da ventaja ante el Atalanta en octavos de final de la Liga de Campeones, el Real Madrid encara un examen exigente ante la Real Sociedad, antes del derbi decisivo ante el líder en el Wanda Metropolitano.

El momento de mayor firmeza del equipo de Zinedine Zidane llegó cuando más creció la adversidad. Con apenas jugadores de la primera plantilla para formar un once, encontró el compromiso para superar el momento de crisis a base de triunfos. Hasta cinco consecutivos, cuatro de ellos en Liga para reducir distancias con el Atlético de Madrid y hacer sentir presión a los de Diego Simeone antes del derbi.

Alivia Zidane en parte su plaga de bajas para un gran duelo ante la Real Sociedad. De nueve ausencias pasa a sufrir cinco. Importantes, eso sí, por los nombres. Sin el liderazgo de Sergio Ramos, el carácter de Dani Carvajal, el juego del belga Eden Hazard o su referente ofensivo, el francés Karim Benzema. Cuatro indiscutibles más el brasileño Militao como opción de recambio, siguen siendo bajas de peso para un Real Madrid que encontró el equilibrio defensivo que le impulsó al título en la última Liga.

No ha encajado un tanto en las tres últimas jornadas. Un total de cuatro partidos si le suma el triunfo europeo ante el Atalanta. Sin apenas conceder disparos a puerta a los rivales y con Thibaut Courtois estelar cuando tuvo que intervenir. El belga suma 403 minutos, 313 en la competición doméstica, sin recibir un tanto desde que se lo hiciese el Huesca en el partido de una remontada que acabó convirtiéndose en punto de inflexión.

Recupera Zidane de momento a un pulmón para el centro del campo como el uruguayo Fede Valverde, a los brasileños Marcelo y Rodrygo y a Álvaro Odriozola. Apenas han completado todos dos entrenamientos con el grupo, lo que provoca que cualquier de sus entradas de inicio sean complicadas tras sus lesiones. Se espera que el técnico madridista tras sorprender en Bérgamo con Isco Alarcón, vuelva a apostar por jugar con un 9 de referencia apostando por Mariano.

La Real Sociedad, que irá a Valdebebas sin Mikel Merino ni Asier Illarramendi, lo hace con el propósito de complicarle la vida a un Real Madrid que piensa en clave de título, mientras los donostiarras buscan afianzar su quinta posición europea y confirmar la progresión apuntada en las últimas jornadas.

Los jugadores que entrena Imanol Alguacil llegan, con tres victorias y un empate en los cuatro últimos partidos de competición, en un buen momento para volver a sorprender a los blancos, como ya hicieron en la pasada edición de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu con un 3-4 que quedará como uno de los partidos más vibrantes que han disputado con el técnico guipuzcoano.

Ha sido uno de los escasos resultados positivos que han obtenido los vascos ante el equipo de Zidane, que se ha llevado 7 de los 10 enfrentamientos ante la Real Sociedad, eso sí los peores resultados han llegado en los dos últimos años Alguacil lleva ya tiempo pensando en este encuentro, de hecho dio descanso en el último compromiso a algunos de sus mejores jugadores, como el exmadridista Asier Illarramendi, que se queda fuera por molestias musculares, David Silva que no viajó a Manchester o Nacho Monreal que fue suplente.

Descontadas también las presencias de Aritz Elustondo y Joseba Zaldua, Andoni Gorosabel deberá seguir castigando las piernas en el lateral porque no tiene recambio, aunque al menos la Real recupera a Robin Le Normand, ausente en Europa y que entrará junto a Zubeldia en el eje de la zaga. La otra baja es de muchos quilates ya que se trata de Mikel Merino, en su mejor temporada, y la Real casi no sabe jugar sin el excelente futbolista navarro que no se pierde un partido, salvo este por acumulación de tarjetas que dejará un vacío difícil de reemplazar. La pareja Guevara-Zubimendi o también Guridi pueden suplir los huecos en el centro del campo.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Mariano.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Silva; Januzaj, Isak y Oyarzabal.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Alfredo Di Stéfano.

Hora: 21.00 (20.00)

Clasificación: Real Madrid (3º, 52 puntos); Real Sociedad (5º, 41 puntos)

La clave: la pegada en el pulso de dos equipos en buena dinámica.

El dato: la Real Sociedad venció en dos de sus tres últimas visitas al Real Madrid, 0-2 en la Liga 2018/19 y 3-4 en la pasada edición de Copa.

La frase:

- Zidane: "Estamos mejor pero ahora hay que seguir porque no hemos ganado nada"

- Alguacil: "El Real Madrid está jugando muy bien, con mucho equilibrio. Hasta ahora ha solventado muy bien las bajas"

El entorno: el Real Madrid llega lanzado en su moral tras superar con nota la plaga de bajas y la Real Sociedad con la intención de levantarse de la eliminación europea ante el Manchester United.