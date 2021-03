Juan Pablo Colinas, el que fuera portero del Sporting, se llevó ayer una grata e inesperada sorpresa en China, donde se desempeña actualmente como entrenador de porteros del Shenzen FC. El exguardameta no salía de su asombro cuando vio cómo un aficionado se le acercaba con una camiseta del Sporting. “Hoy ha sido día de partido. Seguimos con la pretemporada. La sorpresa ha sido cuando hemos salido y me he encontrado con un aficionado con una camiseta del Real Sporting, a 10.000 km.”, explicó en un post en sus redes sociales el que fuera cancerbero rojiblanco entre los años 2009 y 2013, en los que llegó a disputar tres temporadas en Primer División. “Ver esto hace muchísima ilusión y demuestra lo grande que es este equipo”, aseguró.