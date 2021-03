El velocista del Ciudad de Lugones Ignacio Buján Villar dio ayer la sorpresa y consiguió la única medalla de la reducida representación asturiana que acudió al Campeonato de España de pista cubierta sub 20 que tuvo lugar en Antequera (Málaga). El atleta que prepara Celso Reguera realizó la mejor actuación de su vida. Ya se había metido en la final de 60 metros lisos con su plusmarca en la semifinal (6.96), y en teoría había alcanzado su techo, pero se destapó en la gran final con otra, 6.90. Un registro que le valió la plata. Por su parte, la avilesina entrenada por Jaime Fernández Paula González, que aspiraba al podio en 60 metros vallas, no tuvo una rápida reacción en la salida y su progresión no le alcanzó para llegar a los puestos de privilegio. Fue quinta (8.72).