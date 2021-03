“Es una final. Así de sencillo”. Lo dice con rotundidad Sergio Cubeiro, entrenador del ADBA Avilés. Y es que el conjunto avilesino viaja hoy a Santiago de Compostela para medirse, a partir de las 17.00 horas, al Rosalía en uno de los tres partidos claves que le restan para asegurarse la permanencia en la Liga Femenina 2.

El reglamento establece el descenso de los colistas de cada uno de los tres grupos, además del peor penúltimo, y en la actualidad el grupo de las avilesinas presenta un triple empate por la cola entre el Rosalía, el ADBA y el Magectias, todos ellos con cinco triunfos y18 derrotas.

Las avilesinas están inmersas en una racha negativa de cinco derrotas consecutivas y son el equipo con menos capacidad anotadora de su grupo, con 1.188 puntos en 23 encuentros (una media de 51 puntos por partido).

El entrenador del equipo avilesino, Sergio Cubeiro, reconoce que afrontan el choque “con los mismos problemas que venimos arrastrando desde hace semanas. Nos falta tener un ritmo adecuado de competición. No conseguimos tener una carga de trabajo conjunta y al final lo estamos pagando con continuos altibajos en los partidos. Nos falta acumular horas de trabajo con todo el equipo y eso nos está penalizando en exceso”.

Además, el equipo llega al partido después de acumular varias derrotas, aunque el técnico advierte de que “las rachas están para romperlas”. Sergio Cubeiro tiene claro uno de los motivos que han llevado al equipo a la zona peligrosa de la clasificación: “El cambio de americana nos hizo mucho daño. La marcha en Navidades de Devon nos hizo tener que volver a acoplar a todo el equipo y en una plantilla corta como la nuestra, con solo ocho jugadoras senior, los cambios se notan mucho”. Y añade que “hasta que llegó la nueva americana, y con la lesión de Artemis, nuestro ritmo de trabajo se vio muy alterado y lo acusamos. Luego, la nueva americana, Hailey, no ha dado el rendimiento esperado, ni tiene trazas de hacerlo”. Sergio Cubeiro sabe que el de esta tarde es la primera de las tres finales que tiene por delante el equipo, pero no quiere pensar más allá que el partido ante Rosalía “Todo pasa por lo que hagamos en el choque de hoy. Tenemos que intentar sacarlo adelante como sea. El Rosalía es un equipo que juega los 40 minutos con un ritmo muy alto. Es un equipo joven y muy bien trabajado”. El técnico incide en que “todo el equipo tiene que dar un paso adelante y no fiarlo todo a la labor de Artemis y Marcy. Cuando teníamos a Devon, la situación era diferente, porque abría mucho el campo y los rivales no podían estar solo pendientes de Artemis y Marcy. Ahora, ellas dos solas no lo pueden hacer todo. Además, son jugadoras que se vuelcan tanto en ataque como en defensa, con el desgaste que ello supone, por lo que necesitamos que todo el equipo aporte puntos y que además podamos generar juego”.

Por último, Sergio Cubeiro destaca que una victoria ante el Rosalía “nos daría mucha moral para encarar luego los dos partidos que nos quedarían por jugar. Tenemos que empezar bien, muy metidos en el encuentro desde el inicio porque somos un equipo que, si empieza mal, luego le cuesta mucho sobreponerse y cambiar el rumbo. Ya pagamos con muchas derrotas los malos inicios y no podemos volver a repetir de nuevo los mismos errores si queremos tener opciones de ganar el partido”.