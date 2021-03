El Langreo disputará hoy en Ganzábal ante el Numancia, a partir de las 17.30 horas, un partido clave para sus aspiraciones. Los langreanos están a tres puntos del Valladolid Promesas, que ocupa la tercera posición, y tienen los mismos puntos que el Vetusta, que marca la zona que da lugar a la fase por la permanencia. El Numancia, con el que están empatados a 21 puntos, es un rival directo de los langreanos, por lo que el partido de esta tarde tiene un doble valor. El técnico langreano, Ángel Rodríguez, recupera para este encuentro a Gonzalo de la Fuente y Marenyà, tras cumplir sanción la pasada jornada, pero no podrá contar con Allyson, Adrián Llano y Álvaro Gómez, los tres por lesión. Trescientos socios del Langreo, al corriente de pago, con números desde el 182 al 715, podrán presenciar el partido que dirigirá el riojano Sesma Espinosa. El técnico del equipo azulgrana, Ángel Rodríguez, no dudó al calificar el encuentro como “el más importante de los que llevamos jugados, ya que va a marcar mucho lo que puede ser nuestra temporada”. El técnico añadió que espera “un partido bonito e intenso. Estamos trabajando para conseguir victorias, pero no está costando, y espero que podamos conseguirla”.