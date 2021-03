La Real Sociedad, apremiada por el Betis en una quinta plaza que parecía tener consolidada, necesitará un antídoto contra Leo Messi, que le ha marcado 16 goles, si no quiere irse de vacío en el encuentro que juega este domingo contra el Barcelona.

El astro argentino es el goleador de Primera División más eficaz contra los donostiarras, que pueden contar en este partido con David Silva, duda tras tener que abandonar el terreno de juego en la derrota contra el Granada la pasada jornada (1-0).

Mantener la solvencia en el Reale Arena contra el equipo culé es uno de los deberes del equipo blanquiazul, que dominó a los catalanes en su feudo hasta el 2016, pero que desde entonces se ha encontrado con la mejor versión blaugrana.

Otra noticia positiva para los vascos es Martin Zubimendi, disponible tras estar casi descartado para reforzar el centro del campo, en un puesto en el que el mediocentro Asier Illarramendi, tras su rutilante reaparición, parece haber bajado su rendimiento aunque se le espera en el once inicial.

El equipo de Imanol Alguacil, que se ha hecho fuerte en su casa desde febrero con un pleno de victorias en los tres partidos disputados, se queda por el contrario sin su mejor lateral, Nacho Monreal, que se recupera de una lesión muscular que le ha hecho causar bajar varios encuentros.

El Barça acude al cita frente al cuadro txuri-urdin con el gafe de Anoeta superado. El conjunto catalán ya lleva cuatro temporadas seguidas sin perder en San Sebastián, un feudo en el que siempre salieron derrotados entre las campañas 2012-13 y 15-16. Sin embargo, este año los azulgranas llegan en estado de gracia. Llevan cuatro partidos seguidos ganados -el último, este lunes contra el Huesca (4-1)- y, además, si se suman victorias y empates, los azulgranas cosechan una imbatibilidad de 17 encuentros consecutivos.

Esta inercia inyecta confianza a un Barcelona que, además de optar a levantar la Copa del Rey, ahora también tiene LaLiga a tiro. El cuadro catalán está a tan solo cuatro puntos de distancia del liderato, que ahora mismo ostenta el Atlético de Madrid.

Frente a la Real, el técnico del Barça, Ronald Koeman, cuenta con las bajas por lesión del defensa Gerard Piqué y de los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati, mientras que Sergi Roberto, después de un mes y medio de baja por lesión, ha vuelto a entrenarse.

Pese a esto, no se esperan rotaciones, porque los azulgranas no tienen partidos entre semana. Lo más probable es Koeman salga en el once con una pareja de centrales formada por Ronald Araujo y Clement Lenglet. En los laterales, estarán acompañados por Sergiño Dest, en la derecha, y por Jordi Alba, en la izquierda. En el medio campo, Sergio Busquets ocupará el pivote defensivo, junto a Pedri González y Frenkie de Jong en la medular. En la delantera, también estarán los habituales Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Leo Messi.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Muñoz; Illarramendi, Merino, Silva; Oyarzabal, Portu, Isak.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann y Messi.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Reale Arena. Domingo (21: 00).

----------------------------------------------

Posición: Real Sociedad (5º. 45 puntos. Barcelona 2º. 59 puntos).

La clave: Frenar a un Leo Messi que es letal en sus partidos contra los realistas.

El dato: El Barcelona ha ganado 7 de los últimos 8 partidos a la Real en LaLiga y lleva 17 partido sin perder en el campeonato. Su última derrota fue el pasado 5 de diciembre frente al Cádiz (2-1).

La frase: Imanol Alguacil: "No hay entrenador ni equipo que frene a Messi cuando está en forma".

El entorno: Con la final de la Copa del Rey el 3 de abril, hay mucha ilusión en un encuentro que puede suponer un aporte de moral para los donostiarras para esa cita y consolidar la plaza europea que es su principal objetivo. Primer partido del Barça con Joan Laporta oficialmente investido como presidente, tras tomar posesión el miércoles pasado.