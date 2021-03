Montse Sirgo, exinternacional asturiana: “Quereda es el peor entrenador que he tenido en mi vida”

“Es el peor entrenador que he tenido en mi vida”. Montserrat Sirgo, que jugó 17 partidos con la selección española, no necesita entrar en detalles para dejar clara su opinión sobre Ignacio Quereda, seleccionador femenino entre 1988 y 2015. Quereda ha vuelto en los últimos días a la actualidad, a raíz de la publicación del libro “No las llames chicas, llámalas futbolistas”, en las que varias jugadoras le acusan de comportamientos machistas y maltrato psicológico. Montse asegura que ella no tiene quejas en ese sentido e incide en la escasa capacidad del técnico. Otras internacionales asturianas de esa etapa, como Toña Is y Montse Tomé, no quisieron hacer valoraciones.

En “No las llames chicas, llámalas futbolistas”, la autora, Danae Boronat, recoge testimonios de internacionales que jugaron a las órdenes de Ignacio Quereda. “Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo” y “A ti lo que te hace falta es un buen macho” son algunas de las frases que soltó este entrenador a sus jugadoras. “Me pellizcaba el culo y me decía: ‘¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?”, comentó otra de las víctimas.

Marta Corredera, actualmente en el Real Madrid, describió uno de esos episodios desagradables con Quereda: “No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. ‘¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!’, me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: ‘Ya no lo llevo, ya no me la levantes más’”.

Según Montse Sirgo, lo más probable es que ella se librase de esas actitudes porque “yo era del montón. Con las que tenía confianza, se soltaba más. Tuve compañeras en aquella época que se marchaban llorando al vestuario. Me queda el recuerdo de ver cómo las machacaba psicológicamente”. Montse puntualiza que considera normal que un entrenador corrija e incluso recrimine a sus futbolistas, “pero es que lo de Quereda era todo el rato así. Si cogía manía a una, no paraba. Su carácter es así, muy déspota”.

En sus primeros partidos con la selección, Montse Sirgo tuvo como compañera de habitación a Roser Serra, la portera titular en la Eurocopa de 1997. “A ella sí le decía cosas de ese tipo”, señala la asturiana. Roser fue de las primeras en denunciar la actitud de Quereda y pagó las consecuencias al quedarse fuera de las convocatorias. Las represalias estaban a la orden del día, como señala Sirgo: “En un viaje a Suecia hicimos una carta que firmamos todas, quejándonos. A raíz de eso hubo una limpieza tremenda. Yo creo que solo fui una vez más”.

Montse Sirgo añade que la entonces presidenta de la comisión de fútbol femenino de la Federación, María Teresa Andreu, “sabía de la carta y estaba de acuerdo, pero Villar dijo que quiénes éramos nosotras para pedir la destitución del seleccionador. Quereda era muy amigo de Villar, estuvo protegido durante muchos años”.

Las jugadoras de la etapa de Quereda comprendieron que para seguir en las convocatorias tenían que estar calladas. Montse hizo todo lo posible para que el técnico contase con ella. “Una vez me dijo que tenía que bajar peso. Yo soy de constitución fuerte, pero lo hice. Para mi ir a la selección era lo máximo. Yo iba, oía y callaba”. La asturiana también tiene explicación a que sus compañeras hayan tardado tantos años en denunciar las actitudes del técnico: “En aquel momento el fútbol femenino en España no importaba a nadie. No nos hubiesen hecho caso”.

“Las charlas de Nacho Quereda eran de risa”, reitera Montse Sirgo, poniendo el acento en la faceta profesional del seleccionador, obligado a dimitir tras el mal papel de la selección en el Mundial de 2015. “Nunca lo veías en un partido para hacer un seguimiento a las jugadoras”, añade, convencida de que se amparó durante 27 años en su buena relación con los dirigentes de la Federación Española de Fútbol: “Siempre tuve entrenadores hombres y no tenían nada que ver con él. Yo creo que Quereda era consciente de su poder. De ahí viene todo lo que pasó en su etapa en la selección”.

Montse Sirgo aún no ha leído el libro, de reciente publicación, pero no le extraña su contenido porque años después de abandonar la selección vio en un documental de Televisión Española, “Cuestión de pelotas”, cómo Quereda despreciaba al fútbol femenino español y a su propia selección. “En España, hasta hace poco, a las jugadoras las tenían maltratadas, como un florero”, señala Danae Boronat, que con su obra pretende “darles voz, homenajearlas y pedir un poco de respeto hacia ellas. Si se les dan todas las herramientas tienen un potencial brutal para ser referencia en Europa y en el mundo”.

La voz de alarma de Laura del Río

Antes de la irrupción de Vero Boquete, la mejor futbolista española fue Laura del Río, 40 veces internacional y subcampeona de la liga profesional norteamericana, una de las más fuertes del mundo. Cerró su etapa en la selección en 2010, cuando jugaba en el Boston Breakers, tras criticar a Quereda. En una carta que se hizo pública, Del Río explicaba que “el señor que hace las convocatorias y no se sabe las reglas de la FIFA porque cree que puede hacer a su antojo allá donde y con quien quiera –como hace en su coto privado– no quiere que ninguna jugadora juegue fuera de España para que la Federación no se gaste el billete de avión. No es algo que esté inventándome, ya que nada más fichar por Boston, en lugar de alegrarse, lo primero que me dijo fue: ‘¿Y si te llamo, el billete de avión qué?’. A lo mejor quería que yo lo pagara, debe ser que la RFEF solo tiene dinero para el fútbol masculino”. Laura del Río finalizaba su queja señalando que “podría referirme a infinidad de maniobras y actitudes deplorables, pero creo que a mí no me toca contar. Espero que el haber roto mi silencio sea útil para el que quiera enterarse de que llevamos sufriendo una dictadura de más de 25 años. Ya es hora de que acabe”.