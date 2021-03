Virginia Torrecilla ha vuelto a sumar hoy una victoria. La futbolista mallorquina ha anunciado hoy que, tras las últimas pruebas a las que se ha sometido, está "limpia" y que ya no le quedas "restos del tumor". "Quería contaron una cosa que hace muy feliz. Ayer pasé todas las pruebas médicas que tenía después de la quimio. Una era analítica y otra era un TAC en la cabeza y en la médula. Hoy he ido a por los resultados y todo ha salido muy bien. Estoy limpia. No tengo restos de nada del tumor", ha contado a través de su perfil de Instagram.

Virginia ha querido dar las gracias a todos los que la han apoyado y compartir con ellos su felicidad. "Estoy muy contenta por como ha ido todo esto tiempo. Os quiero dar las gracias para que fueseis igual de felices que yo. Ahora empiezo una nueva vida y voy a aprovecharla al máximo", ha apuntado.

Además, ha querido Dar un consejo a todos: "Disfrutad de la vida, aprovechad cada momento que tengáis. Querer mucho y perdonad y haced lo que queráis en cada momento. Siempre con precaución, pero no dejéis de vivir".

Virginia suma así un nuevo paso en su nueva vida. Ejemplo de superación constante desde que hace un año le fuese diagnosticado un tumor cerebral, la futbolista de Cala Millor y que pertenece al Atlético de Madrid, afronta ahora una etapa de recuperación. El pasado día 24 de marzo ya visitó a sus compañeras en el Cerro del Espino para entrenar de manera individual. A falta de recuperar el tono físico tras más de un año de inactividad, Virginia ya afronta su último desafío antes de poder disfrutar de nuevo sobre un campo de fútbol.