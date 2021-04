El análisis del Sporting Mirandés (1-2): Primera derrota en casa y fin a la racha de diez partidos sin perder

El Sporting sufrió frente al Mirandés la primera derrota liguera de toda la temporada en El Molinón, el único estadio invicto del fútbol profesional español que quedaba –los de David Gallego habían perdido un encuentro, pero fue en Copa del Rey, frente al Betis–. De esta forma, los rojiblancos no consiguen superar su mejor marca histórica de las últimas cuatro décadas, que queda empatada en los anales gijoneses: 9 victorias y 7 empates, mismos resultados que logró aquel Sporting de la temporada 1982-83 entrenado por Vujadin Boskov. Tuvo que lograrlo el Mirandés de José Alberto López y Pablo Álvarez, el único equipo que logró vencer al Sporting en los dos enfrentamientos de este curso (1-0 en Anduva y 1-2 en El Molinón). Además, con esta derrota los rojiblancos ponen fin a su mejor racha de la temporada, de diez jornadas consecutivas sin perder –5 empates y 5 victorias–. El Sporting no mereció llevarse el partido, pero es un encuentro que esta temporada ha ganado ya en otras muchas ocasiones. Más aún en casa. Más aún contra un rival que venía con diez bajas y apenas dos entrenamientos a sus espaldas a causa del brote de coronavirus. Y más aún metidos, como estaban los rojiblancos, en una dinámica positiva de resultados. Pero eso ya queda atrás, y en el vestuario gijonés ya solo se mira hacia el próximo partido, frente al Tenerife. Y sumando una jornada más sin bajar de puestos de play-off. Ya van 33.

El lío del gol local

El gol del Sporting, obra de Djuka de penalti, llegó con polémica. La jugada se inició con un saque de falta de Manu García que, tras un barullo en el área, Babin llevó a la red. En un primer momento, el colegiado del encuentro, el vasco Gorostegui Fernández, dio validez al gol anotado por el central rojiblanco, pero a instancias de Pulido Santana, responsable de la sala VAR, fue a ver la jugada y cambió su decisión. El tanto había llegado después de que el balón impactase en la mano de Babin, con lo que tendría que haber sido anulado. Pero inmediatamente antes había habido una mano del defensa del jugador del Mirandés Messeguer, en el primer remate rojiblanco. Así, Gorostegui Fernández terminó por señalar esa primera mano, pitando un penalti que Uros Djurdjevic convirtió en su vigésimo primer gol del curso.

El estreno de Pablo Álvarez

Pablo Álvarez difícilmente olvidará el encuentro en El Molinón. El que fuera futbolista del Sporting, criado en las categorías inferiores del club rojiblanco, debutó ayer como primer entrenador de un equipo. Y lo hizo, además, en El Molinón, el que fuera durante años su estadio. Para más mérito, logró una muy meritoria victoria, solo empañada por la expulsión que sufrió en los minutos finales. El exjugador del Sporting es el actual segundo entrenador del Mirandés, pero a causa de la baja del exentrenador del Sporting José Alberto, infectado por coronavirus, tuvo que ser Álvarez quien ejerciera como técnico de los burgaleses. En un encuentro, además, especialmente complicado para el club, con una decena de bajas –trece infectados en total, sumando a los del cuerpo técnico– a causa del coronavirus. Un recuerdo que quedará para siempre en su memoria.

Sanción

El central del Sporting Jean-Sylvain Babin vio ayer la quinta amarilla de la temporada, con lo que no estará disponible para David Gallego para el encuentro del viernes frente al Tenerife en tierras canarias. El central vio la amarilla en el minuto 73, convirtiéndose así en el cuarto jugador de la plantilla en perderse un partido de Liga por acumulación de tarjetas amarillas tras Djuka, Javi Fuego y Manu García. Actualmente, se encuentran con cuatro tarjetas amarillas Borja López (llamado a sustituir el viernes a Babin), Cumic y Bogdan.

Regresos y ausencias

Había anunciado David Gallego el viernes, antes del encuentro, que las únicas bajas con las que contaba eran las de Gragera y Campuzano, por lesión. Pero a ellos se unieron dos futbolistas más que no pudieron estar a disposición del técnico rojiblanco: Pablo Pérez, con molestias gástricas; y Guille Rosas, que terminó el entrenamiento del sábado aquejado de molestias musculares. No obstante, el entrenador del Sporting sí pudo contar con Manu García y Djuka, que volvían de sus respectivos compromisos con sus selecciones. El primero de ellos se mostró activo, espoleado por sus buenas actuaciones con la Rojita. A Djuka, por su parte, la ventana de selecciones no le cortó la racha con el Sporting: tras no anotar ningún tanto en los tres partidos con Montenegro, sí lo hizo, aunque de penalti, en su vuelta a Gijón.