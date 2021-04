“El Ferrol es un equipo confeccionado para el ascenso”

Para este encuentro, el entrenador langreano, Ángel Rodríguez, tiene las bajas de Xurde, De Baunbag y Alain. Con respecto al Ferrol, el técnico azulgrana destacó que “es un buen equipo. Viene de hacer un buen partido en casa y además con triunfo, por lo que vendrá con la moral muy alta. Es un equipo que está muy bien posicionado en la clasificación y es un conjunto que está confeccionado para conseguir el ascenso a la Primera RFEF y estoy seguro de que va a pelear por ello hasta el final de esta fase”.

En el partido de ida, el equipo langreano perdió en A Malata por 1-0, en uno de los peores encuentros que realizó esta temporada, pero el técnico langreano no afronta el choque con la intención de revancha. “No afronto los partidos con la intención de quitarme ninguna espina. Es cierto que el equipo no estuvo bien en el partido que jugamos en Ferrol, pero como sucede en muchos encuentros. No obstante, creo que, en línea generales, la línea del equipo está siendo buena”.Para Ángel Rodríguez, la clave del partido puede estar en que “nosotros seamos capaces de salir en la primera parte como lo hicimos en el partido que jugamos ante el Deportivo y que el equipo se muestre confiado en sus posibilidades. Que seamos ambiciosos y generosos en el esfuerzo es la manera para tener muchas más opciones de conseguir un resultado positivo”. En juego está también el goal-average, pero Ángel Rodríguez prefiere ir paso a paso. “Lo primero es ganar el partido. Si lo hacemos y lo conseguimos por más de un gol sería maravilloso, pero no es lo primero”.

Ángel Rodríguez reconoció que “todos los partidos se preparan de distinta manera, dependiendo que sean en casa o fuera, y del rival que tengamos enfrente. No obstante, nosotros tenemos que tratar de ser nosotros mismos, el equipo que venimos siendo durante toda la temporada, un conjunto que quiere el balón, que juega y que pretende ser el que lleve siempre el peso del juego”.