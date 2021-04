Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el empate a un tanto del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea "es un resultado justo" y se quedó con el "esfuerzo enorme" de sus jugadores para reaccionar a un inicio de clara inferioridad. "La primera parte ha sido complicada, estuvimos mejor en la segunda con más orden. Ellos empezaron muy fuerte, son buenos y muy rápidos. Al final creo que es un resultado justo", analizó en Movistar+. "Queríamos presionar arriba pero uno por uno no sabes bien y se hace muy difícil. Hasta el gol nos costó, luego estuvimos mejor y tuvimos más control. Al final estamos vivos y vamos a jugar el segundo partido, contentos con lo que hicimos en general", añadió.

Destacó Zidane las virtudes de un Chelsea que desde la llegada de Tuchel apenas encaja goles y Karim Benzema fue capaz de hacerle uno muy importante para mantener todo abierto para la vuelta en Londres. "Somos buenos cuando vamos a presionar en campo rival. El Chelsea es un equipo bueno, muy competitivo, lleva muchos partidos sin encajar goles y si llega a semifinales es por algo. Ha sido un partido muy disputado", analizó. "Todo el equipo ha hecho un gran partido. Nos ha costado un poco los primeros 25 minutos y luego estuvimos mejor. Me alegro por los jugadores, por su esfuerzo enorme estamos vivos", sentenció.

"Lo de Karim es impresionante"

El francés se rindió una vez más a la calidad del también galo Karim Benzema, autor del tanto madridista, aseguró que "es impresionante" y auguró un partido distinto en Londres para "intentar ganar el partido". "Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. No me sorprende lo que hace cada partido. Estoy con todos los jugadores de la misma manera, el esfuerzo que han hecho hoy creyendo en lo que hacemos ante las complicaciones en una semifinal de Champions, en la que hay que sufrir, me alegro por todos. Estamos vivos y tenemos que ir a Londres a meter goles e intentar ganar el partido", dijo en rueda de prensa.