❤️ Maillot de líder | Leader jersey ❤️



🏆 Patrocinado por @Ceratizit_ES, para la líder de la clasificación general



🏆 Sponsored by @Ceratizit_ES, for the overall race leader#CERATIZITChallenge21 | @SANTINI_SMS pic.twitter.com/g2Txr9gndX