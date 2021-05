César Castro, nadador extremeño del Santa Olaya, ha sido incluido por los técnicos de la Federación Española de Natación en la lista de la selección para los Juegos Olímpicos de Tokio. Su nombre es la gran novedad, aunque su presencia en la capital nipona aún está pendiente del visto bueno de la Federación Internacional, ya que el olayista no tiene la marca mínima exigida de la que se ha quedado a 11 centésimas.

Su elección se ha producido tras la celebración del Campeonato de Europa de Budapest la pasada semana, en el que Castro batió su propio récord de España en los 200 metros libres estableciéndolo en 1.47.13. La mínima para Tokio es de 1.47.03.

César Castro vio como hace cinco años se frustraba su ilusión de representar a España en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para los que si tenía marca mínima. Pero en aquel momento sufrió una lesión en el hombro que le impidió acudir la cita. Ahora, cinco años y varias operaciones después, tiene una nueva oportunidad.

“La verdad es que había hecho una buena actuación en Budapest y me había quedado muy cerca de la mínima. Pero viendo que otros años se habían seguido unos criterios de selección muy estrictos, no tenía mucha confianza en que se abriese la mano para poder entrar. Yo estaba contento con la marca, pero no pensaba ya en la clasificación para los Juegos”, reconoce el nadador poco después de recibir la noticia.

“Lo que hay que esperar ahora es ver cuántos inscritos hay por prueba y por país y ver cuántas plazas libres quedan. Esas plazas se adjudican por ranking. Estando tan cerca de la mínima estoy en las primeras posiciones, así que confío en poder ir”, comenta el olayista. César Castro reconoce que sería un palo muy grande quedarse otra vez fuera: “Espero que no, pero intentaré nadar otra vez estos días para ver si logro la mínima y poder entrar directamente sin tener que pasar ese proceso”.

Castro había logrado la mínima para Río de Janeiro, pero en los 1.500 metros. Sin embargo, tras las lesiones y las operaciones comprobó que no podía afrontar la carga de entrenamientos que suponen las pruebas de fondo y decidió apostar por otra distancia. “Tuve que reinventarme un poco y escogí el 200 y me adapté bastante bien. Y estoy logrando buenos resultados”. Aunque las molestias no han desaparecido y el propio nadador reconoce que “hace poco he vuelto a tener alguna, así que tengo que controlar el hombro bastante”.

César Castro lleva cuatro años como nadador del Santa Olaya, aunque los dos primeros entrenaba en la Residencia Blume, pero ahora ya lleva dos haciéndolo en el club gijonés. “La verdad es que me encuentro muy bien aquí, estoy muy contento y muy cómodo y encantado con el club y los compañeros, con todo en general”, cuenta.

El resto de seleccionados para los próximos Juegos Olímpicos son: Mireia Belmonte García (UCAM Fuensanta en 800 y 1.500 libres), Marina Garcia Urzainqui (CN Sabadell en 200 braza), Lidón Muñoz del Campo (CN Sant Andreu en 100 libres), Jimena Pérez Blanco (CD Gredos San Diego en 800 y 1.500 libres), Jessica Vall Montero (CN Sant Andreu en 100 y 200 braza), África Zamorano Sanz (CN Sant Adreu en 200 estilos), Nicolás García Sáiz (CD Gredos San Diego en 200 estilos), Hugo González de Oliveira (Real Canoe NC 100 y 200 estilos) y Joan Lluís Pons Ramón (CN Sant Andreu en 400 estilos).