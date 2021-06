Teresa Perales: “Recogeré este premio en nombre de todos los deportistas paralímpicos”

En declaraciones a Aragón Televisión, Perales ha dicho que “no os podéis imaginar la felicidad y la ilusión que tengo en estos momentos. Ha sido muy divertido porque ni siquiera sabía que estaba propuesta. Lo primero que he hecho es llamar a mi madre y le he dicho que se sentase porque le iba a decir algo que le iba a hacer temblar. Y nos hemos puesto a llorar las dos”.

Teresa Perales ha ganado 26 medallas en cinco participaciones olímpicas: “Y lo que espero que todavía quede por llegar. Este año hay una nueva cita. También quiero acordarme de todo lo que pasamos en nuestro día a día, en esos momentos que la gente no ve, en los que también lloramos y soñamos con conseguir esas medallas”.

Perales reconoce que “estaba atenta porque sabía que hoy se reunía el jurado. Otros años se sabía qué candidatos había, pero este estaba un poco más despistada. Cuando he hablado con el presidente del jurado, Abel Antón, le he dicho que no sabía que tenía la candidatura presentada. Y me ha contestado: “Pero si tu estás todos los años, Teresa”. Entonces me ha salido del alma decirle que ha sido por cansina, por agotamiento”.

Los galardonados con el "Princesa de Asturias" de los Deportes Premio "Princesa de Asturias" de los Deportes 2021 Teresa Perales Nadadora paralímpica, ha ganado 26 medallas en los Juegos Paralímpicos de verano 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Javier Gómez Noya Carlos Sainz Lindsey Vonn All Blacks 2013 2012 2011 2015 2014 José María Olazábal Haile Gebrselassie Iker Casillas y Xavi Hernández Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York 2010.- Selección Española de Fútbol 2009.- Yelena Isinbayeva 2008.- Rafa Nadal 2007.- Michael Schumacher 2006.- Selección española de baloncesto 2005.- Fernando Alonso 2004.- Hicham El Guerrouj 2003.- Tour de Francia 2002.- Selección Brasileña de Fútbol 2001.- Manuel Estiarte 2000.- Lance Armstrong 1999.- Steffi Graf 1998.- Arantxa Sánchez Vicario 1997.- Equipo Español de Maratón 1996.- Carl Lewis 1995.- Hassiba Boulmerka 1994.- Martina Navratilova 1993.- Javier Sotomayor 1992.- Miguel Induráin 1991.- Sergei Bubka 1990.- Alfonso 'Sito' Pons 1989.- Severiano Ballesteros 1988.- Juan Antonio Samaranch 1987.- Sebastian Coe

Perales, que perdió la movilidad desde la cintura hasta los pies con 19 años a causa de una neuropatía, ha ganado 26 medallas en los Juegos Paralímpicos de verano. Había sido nominada al Premio Príncipe de Asturias en varias ocasiones y en 2013 fue finalista, siendo superada por un voto por el golfista José María Olazábal.

El pasado año el jurado decidió distinguir a Carlos Sainz, bicampeón mundial de rallys y tres veces ganador del Dakar, por su "excepcional trayectoria" de tres décadas y por su espíritu de superación, esfuerzo, disciplina y solidaridad. Sainz tomó el relevo como ganador de este premio de la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial, que se retiró en 2019 de la competición profesional de esquí alpino tras 19 temporadas y 82 victorias en la Copa del Mundo.

En ediciones anteriores han sido distinguidos, entre otros, la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los "All Blacks", el triatleta Javier Gómez Noya, los hermanos y jugadores de baloncesto Pau y Marc Gasol, el Maratón de Nueva York, la selección española de fútbol, el tenista Rafa Nadal o el piloto de Fórmula Uno Michael Schumacher.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y cincuenta mil euros.

La ceremonia de entrega, que el año pasado tuvo que trasladarse del Teatro Campoamor de Oviedo al Hotel de la Reconquista de la capital asturiana para adaptarse a un formato más reducido y sin público por la pandemia, se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre.