La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha asegurado que su operación por la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda ha ido "incluso mejor de lo esperado" y que volverá "más fuerte que nunca", aunque ha reconocido que cuando se la produjo estuvo "destrozada" porque sabía que se perdería los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Primer día superado tras la operación. Afortunadamente, ha ido todo muy bien, incluso mejor de lo esperado, según me ha dicho el médico, así que estoy bastante contenta", comentó desde su habitación del hospital. "A día de hoy estoy contenta, porque ya puedo decir que queda un día menos para volver a las pistas. Desde aquí animo a todas las personas que han pasado por la misma lesión, volveremos más fuertes que nunca", añadió.

Here starts a new journey 💪

Aquí empieza un nuevo camino 😉#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/bAGS3jNyaJ — Carolina Marín (@CarolinaMarin) 4 de junio de 2021

El pasado viernes 28 de mayo, durante un entrenamiento, la onubense se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, justo la contraria a la que se lesionó de gravedad hace dos años. En aquel momento, sufrió una rotura aislada del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano y a pasar varios meses de baja.

La andaluza, que aspiraba este verano a revalidar el oro conquistado en Río 2016 y que se proclamó campeona de Europa el pasado 2 de mayo, confesó que fue muy duro ser consciente de que se perdería la cita olímpica. "No ha sido nada fácil, lo he pasado incluso mucho peor que con la lesión de la rodilla derecha. Cuando me hice la rotura, el mismo viernes ya lo sentí en el propio entrenamiento", manifestó. "Estuve totalmente destrozada ese día, porque sabía que me perdía los Juegos Olímpicos, ya que los tenía a poco menos de dos meses. El fin de semana lo fui asimilando poco a poco, he necesitado muchísimo toda la ayuda de mi equipo. Tenerles cerca y a mi lado es un apoyo fundamental para mí", prosiguió.

Además, también quiso agradecer a todos los aficionados, instituciones y deportistas su preocupación por su estado. "Quiero agradeceros eternamente y de corazón todas las muestras de cariño, todos los mensajes que me llegaron desde el primer momento que me produje la lesión. Muchísimas gracias", apuntó.