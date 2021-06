Aymeric Laporte aseguró que fue "un privilegio" debutar con la selección española en el amistoso sin goles ante Portugal, y agradeció la apuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el seleccionador Luis Enrique Martínez.

"Me he sentido muy bien, es un privilegio haber jugado mi primer partido con la selección. No ha salido como queríamos, que era ganar, pero hemos trabajado muy bien para afrontar los próximos partidos de la mejor manera posible", afirmó en Teledeporte.

Laporte no entró en detalles de como se gestó su nacionalización pero se mostró agradecido a los que han permitido que pueda jugar con España. "Es una historia muy larga pero lo principal es que estoy aquí hoy, muy agradecido a la selección española y a Luis Enrique por confiar en mí. Espero que sea la primera de muchas".

El central tuvo que pedir el cambio pero mandó un mensaje tranquilizador descartando que sufra un problema muscular. "Llevaba tiempo sin jugar y por precaución he pedido el cambio".

Analizó sus sensaciones en su primer partido con la selección española. "Le tocará al míster decidir, me he sentido cómodo con balón, hemos estado bien, hemos tenido algunas pérdidas tontas que nos han hecho daño pero en líneas generales hemos estado bien. Contento con el equipo y con mi partido. Era una prueba que nos sirve mucho para el futuro".