El Real Avilés sigue dando pasos para la profesionalización de su estructura. Al anuncio de Matías Vigil como nuevo responsable de la escuela de fútbol del club, sigue ahora el nombramiento de un nuevo director general. El elegido es Luis Ángel Simón Argüelles (Lada, 24-3-1966). Con una amplia experiencia en el fútbol asturiano, Luis Ángel Simón llega al Avilés “cargado de ilusión”. Luis Ángel Simón fundó en el año 1988 junto con el actual presidente de la Federación Asturiana, Maximino Martínez, el Lada Langreo, siendo con 25 años el presidente más joven de la Tercera División. Posteriormente, estuvo en la Mutualidad de Futbolistas, junto con Maximino Martínez, y después pasó 15 años de directivo de la Federación Asturiana, siendo el responsable de la comisión deportiva y llevando la coordinación de todas las selecciones territoriales.

Tras un descanso de dos años, hace seis se hizo cargo de la dirección deportiva del San Martín, equipo en el que estuvo hasta esta temporada.

Precisamente tras el encuentro entre el San Martín y el Avilés, de la segunda eliminatoria por el ascenso a la Segunda RFEF, a Luis Simón le llegó la oferta del club avilesino. “Al día siguiente del partido recibí la llamada de Diego Baeza. Me sorprendió la llamada porque es una persona con la que solo había mantenido contactos esporádicos. Me hizo la propuesta y la verdad es que tardé un día en aceptarla. Después de 35 años en el fútbol, sabes apreciar cuando te ofrecen un proyecto serio”. Luis Ángel Simón señala que Diego Baeza le hizo un planteamiento para “Tercera o la Segunda RFEF, ya que cuando hablamos todavía no se había producido el ascenso del equipo. Lo vi muy interesante y no lo dudé”.

Luis Ángel Simón destaca que el cargo de director general lo engloba todo. “Supone poner en marcha diferentes proyectos en varias parcelas. Seré la persona de confianza de Diego Baeza y su enlace con los diferentes estamentos del club”. En este sentido, indicó que su cometido también abarca la parcela deportiva. “Lo primero será crear una comisión deportiva, en la que estaré integrado, para tomar decisiones, conjuntamente con el presidente”. Además, señaló que la prioridad de esta comisión será la de buscar un secretario técnico “que será el encargado de planificar el tema deportivo del primer equipo, incluido el tema del entrenador” aunque en este tema, Luis Ángel Simón señala que “Luis Rueda tiene otro año más de contrato y eso significa que no tenemos que buscar técnico”.

Lo que sí tiene claro Luis Ángel Simón es que hay temas prioritarios para su labor, entre ellos destaca “una campaña de captación de socios. Profundizar las relaciones con el Ayuntamiento de Avilés para buscar acuerdos de colaboración entre las dos entidades, con la Cámara de Comercio y los empresarios de la ciudad. Hay que tener en cuenta que la ciudad estaba dormida en el tema del fútbol y tenemos que aprovechar el tirón que supone el ascenso en todos los sentidos”. Simón reiteró que estaba “muy ilusionado con el proyecto que tiene el Avilés. El ascenso a la Segunda RFEF es un gran impulso y el club quiere hacer las cosas con cabeza y sin prisa”. En este sentido, asegura que el objetivo de cara al futuro es “seguir creciendo, pero paso a paso. No nos ponemos ningún objetivo, queremos sentar unas buenas bases para poder contar con un proyecto a largo plazo de garantías. Creo que los dirigentes del club tienen las ideas muy claras y solo falta ejecutarlas”.