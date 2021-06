La tenista española Paula Badosa, de 21 años, venció a la checa Marketa Vondrousova, finalista de 2019 y vigésima favorita, en un intenso partido por 6-4, 3-6 y 6-2, una actuación que le valió el pase a los cuartos de final de Roland Garros.

Ahora, las semifinales están al alcance de su mano. En su camino se cruza la eslovena Tamara Zidansek, de 23 años, 85 del ránking, la primera de su nacionalidad que llega tan alto en un Grand Slam, algo que logró tras vencer a la rumana Sorana Cirstea, 7-6(4) y 6-1. Duelo inédito en el circuito profesional, aunque no en el júnior, su resultado es incierto, porque ninguna de las dos había llegado tan alto en un torneo de esta importancia.

"Siempre he soñado, me gusta soñar en grande, trabajar cada día pensando que puedo estar en las rondas finales de los Grand Slam. Ahora solo me queda seguir trabajando y soñando", afirmó la española.