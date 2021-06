El piloto pontevedrés Víctor Magariños falleció en el mediodía de este sábado en un accidente de tráfico durante los entrenamientos del Rally de Pontevedra. Según informa el 112 el accidente fue en Carballedo, en el término de Cerdedo-Cotobade.

Concretamente ocurrió en la carretera EP-0401 en el punto kilométrico dos. Según apuntan el piloto estaba realizando el reconocimiento del recorrido cuando se fue de frente contra otro coche, al parecer de un piloto portugués; que estaba haciendo lo mismo en sentido ascendente.

Según apunta el 112 fue un particular quien habría avisado al servicio de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de A Estrada, conservación de carreteras, los bomberos de Pontevedra y Ribadumia y un helicóptero medicalizado, que no pudo hacer por la vida del piloto pontevedrés, que quedó atrapado en el vehículo. El otro piloto habría resultado herido, pero no se conoce aún la gravedad de su estado.

Cinco lustros de experiencia

Víctor Magariños nacía en Pintos, un lugar que pertenece a la parroquia de Marcón, en Pontevedra, el 17 de noviembre de 1972. Desde niño su familia le inculcó la pasión por el mundo del motor, preparando un kart con el que competiría por distintas pistas de tierra.

Con tan solo 22 años debutaría con un Seat 1430 de serie en el Rally del Albariño 1995 dentro de la categoría de históricos, logrando además el subcampeonato gallego de rallies y montaña.

Repetiría el segundo puesto también en 1996 y 1998 en la categoría de rallies, logrando su primer título autonómico en 1997 en la categoría de montaña.

Fue en el año 1999 cuando decidió dar el salto a bordo de su nuevo coche, un BMW M3, que fue preparando a su gusto para competir y con el que Víctor dejaba huella en cada uno de los Rallies del Campeonato Gallego.

Siendo así, en el año 1999, consiguió el 3º puesto absoluto y se coronó como Campeón de grupo X en el Campeonato Gallego de Rallies.

A partir de aquí, disputó diversas pruebas del Campeonato Gallego de Rallies, Campeonato Gallego de Montaña, sin descartar, en algunas ocasiones, su participación en alguna prueba a nivel Nacional.

Actualmente formaba parte de la escudería Integral Motorsport.