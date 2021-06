El ala defensiva de Las Vegas Raiders, Carl Nassib, se convirtió este lunes en el primer jugador activo de la Liga Nacional (NFL) que se declara públicamente homosexual. El anuncio de Nassib fue hecho en un post de Instagram en el que explicó que se encuentra en su residencia de Pensilvania y quería dedicar "un momento" para dar a conocer su condición de homosexual porque es cuando se siente cómodo para hacerlo. Tras admitir que llevaba ya tiempo meditando la decisión ahora tenía toda la seguridad para hacerlo porque se encuentra rodeado de la mejor familia, amigos y la profesión que siempre deseó tener y pedir.

Nassib también expresó que se considera una persona reservada y que bajo ninguna circunstancia trataba de llamar la atención sino que se trataba de "responsabilidad" con sus creencias y la importancia que tiene la representación y la visibilidad. "De hecho, espero que algún día, videos como este y todo el proceso de presentación no sea necesario", argumentó Nassib, de 28 años. "Pero hasta entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo y hacer mi parte para cultivar una cultura que acepte, sea compasiva y voy a comenzar con la donación de 100.000 dólares al Proyecto Trevor ".

El Proyecto Trevor brinda servicios de intervención en crisis y prevención del suicidio a la comunidad LGBTQ. "Son una organización increíble, son el servicio de prevención de suicidios número uno para los jóvenes LGBTQ en Estados Unidos", dijo Nassib. "Y realmente están haciendo cosas increíbles. Me siento emocionado de ser parte de ello, ayudar en todo lo que pueda y en el futuro de la obra que realiza".

La reacción al anuncio de Nassib fue inmediata en toda la NFL y el mundo deportivo en general. En un comunicado, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que la liga "está orgullosa de Carl por compartir con valentía su verdad hoy". "La representación importa", destacó Goodell. "Compartimos su esperanza de que algún día, pronto, declaraciones como la suya ya no sean de interés periodístico mientras marchamos hacia la igualdad total para la comunidad LGBTQ. Le deseamos a Carl la mejor de las suertes en la próxima temporada". El director ejecutivo de la NFLPA, DeMaurice Smith, también, de manera oficial, dijo que apoyaba por completo a Nassib y el trabajo que realice con el Trevor Project, dado que el objetivo final no era otro que hacer que su comunidad y el resto del mundo pueda tener un lugar más seguro. Mientras, el dueño de los Raiders, Mark Davis y el entrenador en jefe del equipo, también, a través de varios comunicados, destacaron la gran persona y profesional que era Nassib y la grandeza que había adquirido con su acción. Por su parte GLAAD, la organización no gubernamental estadounidense de monitoreo de medios, fundada como protesta contra la cobertura difamatoria de personas LGBT, calificó el anuncio de Nassib como "un reflejo histórico del estado creciente de visibilidad e inclusión LGBTQ en el mundo de los deportes profesionales". "... La historia de Carl Nassib no solo tendrá un impacto profundo en el futuro de la visibilidad y aceptación de LGBTQ en los deportes, sino que envía un mensaje contundente a tantas personas LGBTQ, especialmente a los jóvenes, de que ellos también algún día pueden llegar a ser y triunfar como atleta profesional como él", destacó la presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, Sarah Kate Ellis, en un comunicado.

Nassib se unió a los Raiders en 2020 con un contrato de agente libre por tres años y 25 millones de dólares, con 16,75 millones garantizados. La pasada temporada logró 2,5 capturas y una interceptación en 14 partidos disputados, incluidos cinco de titular, con los Raiders. Nassib fue selección de tercera ronda con los Cleveland Browns en 2016 tras formarse en Penn State, y también jugó dos temporadas con los Tampa Bay Buccaneers antes de unirse a los Raiders. Llamó la atención nacional como una estrella de la aparición de los Browns en 'Hard Knocks' en 2018, brindando asesoramiento financiero a sus compañeros de equipo y ofreciendo su opinión sobre la existencia de los extraterrestres.

Michael Sam, el exapoyador de Missouri, se convirtió en el primer jugador abiertamente gay en ser seleccionado en la historia de la NFL en 2014, cuando los Rams lo llevaron en el puesto 249 en la general. Fue cortado por el equipo al final del campo de entrenamiento ese año y nunca jugó un partido de temporada regular en la NFL.