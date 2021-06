El Telecable Gijón se ha encontrado con un inesperado contratiempo en la formación de la plantilla para la próxima temporada: la decisión de María Sanjurjo de no continuar en el club, decisión que comunicó a finales de la pasada semana. Fernando Sierra, técnico del Telecable, contaba con la jugadora gallega, por lo que su decisión va a obligar el conjunto gijonés a sondear el mercado en busca de una sustituta. No será fácil ya que María Sanjurjo es componente de la selección española, con la que logró el último Campeonato del Mundo.

“Ya habíamos hablado con ella, pero a última hora nos dijo que no seguía”, manifestó el técnico Fernando Sierra. El Liceo, que ascendió a la OK Liga femenina, podría ser el destino de María Sanjurjo. Para ella supondría volver a su ciudad natal y, además, hacerlo con un rol de mucho mayor protagonismo que el que tenía en las filas del Telecable en las que compartía vestuario con tras cuatro campeonas del mundo: Sara Roces, Natasha Lee, Marta Piquero y Vanessa Daribo. “Nos hubiese gustado que continuase, pero desde luego no queremos a nadie en contra de su voluntad”, señaló Fernando Sierra. “Toca adaptarse a esta circunstancia. Ya nos estamos moviendo para tratar de cubrir el hueco”. El técnico reconoce que encontrar un relevo no será fácil “porque a estas alturas están muchas cosas cerradas, pero obviamente vamos a intentarlo”.

La marcha de María Sanjurjo coincide con otra renovación, la de la portera Eva Mejido, que seguirá otra temporada más. Eva se formó en las categorías inferiores del Telecable Gijón y ha ido jugando en todos los equipos hasta llegar al de OK Liga. Al igual que le sucediera a Elena Lolo antes que a ella, trabaja para ganarse minutos.

Si la última renovación confirmada fue la de Eva Mejido, la penúltima fue la de Marta Piquero, uno de los referentes del hockey patines internacional y que será una de las piezas claves la próxima temporada. En las filas del Telecable Gijón la polesa ya cuenta en su palmarés con dos OK Liga, dos Copas de la Reina y una de Europa. Y con la selección española lleva ganados tres campeonatos del Mundo y uno de Europa. A título individual fue elegida como mejor deportista asturiana en el año 2018.

Además de Mejido, Fernando Sierra ya sabe que contará con Sara Lolo, Sara Roces, Marta Piquero y Nuria Obeso, todas ellas ya confirmadas por el club, y se supone que también lo hará con la mayor parte del resto de jugadoras de la primera plantilla de la pasada temporada puesto que el cuerpo técnico apuesta por la continuidad de unas jugadoras que pelearon por todos los títulos en una campaña muy complicada.