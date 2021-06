El ex jugador del Oviedo Nikola Jerkan, el jugador extranjero que más partidos disputó con el conjunto azul, forma parte del cuerpo técnico de la selección de Croacia, próximo rival de España en los octavos de final de la Eurocopa (lunes, 18.00 horas). Jerkan lleva cuatro años con su selección, desarrollando las funciones de analista, y está en la concentración de la selección, en la localidad de Rovinj, al norte de Croacia, tras regresar el miércoles de Glasgow. Jerkan fue claro a la hora de valorar el enfrentamiento del próximo lunes ante España. “No me gusta nada. Está claro que hubiéramos preferido otro rival. No entraba en nuestros planes y creo que pocos equipos querían enfrentarse a España. Es muy buena selección, tiene mucho ritmo de juego y realiza una buena presión tras la pérdida de balón, con transiciones muy rápidas. Será un rival exigente y muy duro”, explicó el croata a LA NUEVA ESPAÑA.

Jerkan cree que “antes de empezar el campeonato era una de las candidatas al título, por nombre y por historia” y añadió que “en los dos primeros partidos, ante Suecia y Polonia, mereció mucho más, solo le faltó materializar las numerosas ocasiones que creó. Estaba claro que cuando acertase en el remate, las cosas cambiarían como ocurrió ante Eslovaquia”.

A pesar de todos los elogios, Jerkan señala que su selección “está en una buena línea. El partido ante España será muy disputado, pero nosotros tenemos nuestras bazas para ganar el partido”. El ex central del Oviedo destaca por encima de todo la aportación que está teniendo Modric. “Es un fenómeno. Está en un gran momento. No le afecta la edad, está en una segunda juventud y eso para nosotros es muy importante”.