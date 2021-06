Los secretos de Lucho

¿Por qué ha terminado triunfando su método?

Porque el técnico ha sido capaz de dotar a España de una identidad que ha ido más allá de los jugadores. Y ha inyectado una energía en su equipo imponiendo su voluntad y determinación, liderados al inicio por Busquets desde la distancia –estaba confinado en su casa de Barcelona contagiado de covid– y después desde el centro del campo. Ha sido España el reflejo de lo que es Luis Enrique. Equipo terco, obstinado en la defensa de una idea, valiente y atrevido en sus ideas, con personalidad arrolladora, que le ha hecho levantarse con autoridad de sus propios errores (dos penaltis fallados en los dos primeros partidos, el autogol de Unai Simón y el 3-3 de Croacia en los minutos finales de octavos) avalado porque Luis Enrique, más allá del proyecto futbolístico, generó un sentimiento colectivo.

¿Por qué prescindió de Ramos y las “vacas sagradas”?

Porque entendía que era necesario airear el ambiente de una selección que vivía bajo el liderazgo casi único de Sergio Ramos. Y porque tampoco había ningún jugador del Madrid que reuniera las condiciones adecuadas para colarse en la lista de 24. Carvajal y Lucas Vázquez, los dos principales candidatos, estaban lesionados. Desprovisto de Ramos, sabía Luis Enrique a lo que se exponía en caso de que la Eurocopa se complicara como se complicó con los dos empates iniciales. Pero, a cambio, tenía al grupo en su mano, enfrentándose al tremendo desgaste mediático que suponía dejar al capitán en casa. Y sin las vacas sagradas, el liderazgo de Lucho era aún más evidente.

¿Por qué ha sido fundamentalista con el 4-3-3?

Porque entendía que ese dibujo encajaba de maravilla en los jugadores que había convocado. No ha modificado esa idea táctica en los cuatro partidos de la Eurocopa. Ha cambiado, eso sí, los actores, pero nunca el plan, convencido de que era el camino adecuado, con una línea de cuatro defensas (empezó con dos zurdos, Laporte y Pau Torres, hasta que abrió la puerta a Èric Garcia), alterando incluso los laterales (Marcos Llorente y Azpilicueta en la derecha; Alba y Gayà en la izquierda), pero bajo el mismo patrón. Y cuando volvió el azulgrana Busquets, no tocó el centro del campo, solo interviniendo en ataque, agitando las alas y dando el único rol de indiscutible a Morata, su nueve.

¿Por qué jamás renegó de sus convicciones?

Porque creía, y con razón, que España necesitaba una revolución para despertar del letargo que había vivido en los últimos años, encadenando decepción tras decepción: Mundial-2014 (eliminada en la primera fase), Eurocopa-2016 (cayó en octavos de final) y Mundial-2018, donde también se despidió en octavos. Requería la selección de un electroshock para abandonar viejas rutinas perdedoras e iniciar un camino de entusiasmo, obligándose Luis Enrique a inyectar la energía que halló él tras abandonar el grupo de forma abrupta por la muerte de su hija.

No ha dudado en ningún momento de su hoja ruta, desoyendo las críticas, enormes críticas que levantó su lista para el torneo, sin ningún madridista y bajo el impacto de no contar con Ramos. Una decisión que no tenía camino intermedio. O impulsaba al asturiano al control absoluto del grupo o en caso de crisis debilitaba, tal vez, para siempre su figura.

¿Por qué dijo “juegan Morata y 10 más”?

Porque creía que el delantero de la Juve era el pilar para sostener el ataque de España. Y era básico apuntalarlo después del frustrante empate en el debut contra Suecia (0-0), donde Morata falló una ocasión clarísima que le convirtió en el epicentro de la crítica. Más le reprochaban, más le defendía Luis Enrique, al punto de que horas antes del segundo partido ante Polonia soltó una de las frases del torneo: “Jugarán Morata y 10 más”. No era solo un mensaje de inflexible apoyo hacia su jugador, sino que también era un mensaje hacia el entorno que rodea a la selección. Suyo era el equipo, suyo era el control, suyo era también el gobierno, y no solo deportivo sino también psicológico, del escenario. Hasta que el liberador zurdazo de Morata en la prórroga ante Croacia ejerció de despertador de la selección. Y del país.

¿Por qué ha defendido a Unai Simón?

Porque era su portero. Algo tan obvio y, a la vez, tan complejo. Porque era el portero que mejor entendía la atrevida manera de jugar de España sin ser, curiosamente, el meta del Athletic un especialista en el juego con los pies, factor fundamental para Luis Enrique. El técnico le pidió atrevimiento a Unai Simón, incluso después del error más grosero que se recuerda en el torneo con ese dañino 1-0 de Croacia. Cuando más delicado estaba el choque, más Unai Simón fue. No se hundió el vasco. Ni tampoco el seleccionador, que le pedía, una y otra vez, desde la banda personalidad y carácter para levantarse. Tardaron algunos minutos los jugadores de la selección en darle el balón al portero, asustados como estaban todos por la magnitud del trágico error. Pero después el portero se levantó con paradas majestuosas con las manos y pases precisos con los pies.

¿Por qué esperó, y con razón, a Busquets?

La selección quedó impactada cuando vio salir a Busquets, su capitán, en una ambulancia medicalizada, camino de su casa de Barcelona, contagiado por el coronavirus, temiéndose que ya no volvería a Las Rozas. La selección se quedó sin su líder. Y Luis Enrique, también. Nada más verlo partir, el asturiano dejó claro el valor que tenía el azulgrana en su proyecto. No es que quisiera esperarlo, volviera cuando volviera, sino que iba a esperarlo. Se perdió los dos primeros partidos (Suecia y Polonia, pero en este ya se encontraba en la grada de La Cartuja), aunque a su llegada a la ciudad deportiva de Las Rozas se visualizó la influencia de Busi.

Un pasillo de honor de sus compañeros, que terminó con un emotivo abrazo de Luis Enrique, certificaban que era imprescindible esa espera. En los dos partidos siguientes (Eslovaquia y Croacia), ambos bajo el peligro de que una derrota enviaba a España a casa, esa paciencia del asturiano se ha visto reflejada sobre el campo. Busi ha sido el verdadero líder de España, elegido por la UEFA como el mejor tras sellar al grupo desde la atalaya que le da la experiencia y la sabiduría que irradia su fútbol.

¿Por qué ha enchufado a toda la plantilla?

Porque ha utilizado a 21 jugadores de los 24 que convocó en estos cuatro partidos. “Los 24 me dan garantías de ser titulares”, ha venido repitiendo Luis Enrique desde el inicio del torneo. No eran palabras huecas ni llenas de populismo. Con los hechos, el técnico ha demostrado que tenía razón. Solo los dos porteros suplentes (De Gea y Robert Sánchez) y Diego Llorente, el central del Leeds que abandonó la concentración tras serle detectado un falso positivo de coronavirus, no han jugado ni un minuto. Pero como se vio en Copenhague han aportado valor desde el banquillo. Basta ver el gesto de De Gea, suplentísimo tras ser titular en la Eurocopa-2016 y Mundial-2018, esperando en el centro del campo a Unai en el descanso ante Croacia para acurrucarle. Y consolarle.

¿Por qué sostuvo a Pedri en medio de presiones?

Era la pieza más débil del grupo. Con apenas 18 años, Pedri ha tenido la confianza más absoluta del seleccionador, seguro como estaba de que explotaría en el torneo. Ya lo hizo en el Barça y ahora lo ha repetido en la selección. Es el único centrocampista que ha disputado al completo los cuatro encuentros, jugando 390 minutos, recorriendo 46,8 kilómetros, dejando en cada acción ese halo de magia que le ha convertido en una de las referencias de la selección. Juega y pasa como los ángeles. Suma 277 pases buenos de 305 intentados, firmando un 91% de acierto. Pedían adelantar a Marcos Llorente al centro del campo, pero a Pedri no lo mueve nadie de ahí.

¿Por qué decía que España tenía gol?

Hace un mes que Luis Enrique venía repitiendo una frase: “España tiene juego. España tiene goles”. Pero los hechos rebatían la contundencia de esas afirmaciones. 180 minutos iniciales del torneo y apenas un tanto. El técnico no desesperaba. “Tengo la sensación de que es como una botella de cava que está a punto de descorcharse”, pronosticó antes de la decisiva tercera cita. Se descorchó a lo grande ante Eslovaquia (0-5), la goleada de la Eurocopa. Y el cava corrió luego en octavos con Croacia con una España enloquecida ofensivamente: lleva 10 goles en 210 minutos. Pura locura.