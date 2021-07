España se clasificó de foma agónica para las semifinales de la Eurocopa ante una Suiza que cayó con todos los honores. La selección solo pudo ser superior en los penaltis. Luis Enrique se decantó por dos cambios respecto a la trepidante victoria frente a Croacia en los cuartos de final y ambos fueron en defensa. Pau Torres regresó al eje y se colocó en su posición natural de central zurdo, desplazando a Laporte al perfil diestro, y Jordi Alba recuperó el lateral izquierdo en detrimento de un Gayà que se había retirado con molestias ante los croatas.

No fue la España de los anteriores partidos, en parte por el acertado planteamiento de Suiza, que sin encerrarse, supo detectar los puntos débiles del rival y tapar los fuertes. Jordi Alba, con el desvío determinante de Zakaria, pareció encarrilar el choque, pero nada más lejos de la realidad. La selección helvética empató en la segunda mitad con justicia, pero después se quedó con diez por la roja a Freuler. De nuevo, tocó disputar una prórroga.

Treinta minutos de ataque furibundo para los de Lucho y recital bajo palos de Yan Sommer. La lotería de los penaltis se decantó para el lado español.

Este es el 1x1 de los jugadores de la selección española contra Suiza:

Unai Simón, portero | Puntuación: 8 | Héroe

Poco trabajo en la primera mitad, la segunda la inició siguiendo un cabezazo muy peligroso de Zakaria con la mirada que por suerte no entró. Se exhibió en un remate de Zuber. Poco pudo hacer en el empate de Shaqiri y su momento llegó en la tanda de los penaltis. Dos atajadas y otro que se marchó alto. Imponente.

Azpilicueta, defensa | Puntuación: 6 | Reflexivo

El navarro no es un jugador tan impulsivo como Jordi Alba en el otro costado, por lo que se dedicó a misiones más defensivas y cuando subió, fue de forma selectiva. Muy atento al cruce.

Aymeric Laporte, defensa | Puntuación: 6 | Sereno

Se adapta a cualquier situación y ubicación. Volvió a arrancar muchas jugadas perfilado en el costado derecho pese a su condición de zurdo. Mala suerte en la acción del 1-1 al rebotar su despeje en Pau.

Pau Torres, defensa | Puntuación: 5 | Exigido

Su altura y buena salida de balón le devolvieron a la titularidad. La presión de los atacantes suizos puso a prueba al joven central, que optó por no complicarse la vida, pero no pudo evitar el rebote a chut de Laporte que dejó en franquía a Shaqiri para empatar.

Jordi Alba, defensa | Puntuación: 8 | Exuberante

Es quien se queda en los córners a favor para recoger el rechace y así fue como llegó el 1-0 con la colaboración de Zaka. Concentradísimo, salvó balones peligrosos en una banda donde Suiza cargó su artillería y en ataque, como siempre, un cuchillo afilado. La mano de Sommer en la prórroga evitó un golazo. Impresionante su despliegue físico.

Sergio Busquets, centrocampista | Puntuación: 6 | Paciente

El planteamiento de Petkovic buscó cerrarle todas las salidas a Busquets, con Shaqiri muy encima del de Badia. Su experiencia le permitió 'escapar' de una situación asfixiante y dar circulación al equipo. Con uno más, desplegó todo su arsenal de pases con todo el sentido. Erró el primer penalti, se fue al poste.

Koke, centrocampista | Puntuación: 6 | Responsable

Ante la presión asfixiante a Busquets mientras se jugó once contra once, el colchonero asumió responsabilidades y aunque también le costó tener claridad en el pase, se ofreció y buscó el hueco donde prácticamente no lo hubo.

Pedri, centrocampista | Puntuación: 7 | Aumentado

No fue de principio el Pedri exuberante de los anteriores partidos. Le costó conectar con el balón y encontrar su sitio ante la extrema vigilancia rival y el desgaste que acumula. Aun así, encendió el radar y conectó con Dani Olmo. primero y el resto de atacantes después. Liberado con superioridad numérica.

Ferran Torres, delantero | Puntuación: 6 | Interrumpido

Una de sus virtudes es que nunca de ja de intentarlo. Aunque, como el resto, estuvo algo espeso, no se conformó y buscó el desmarque y ser protagonista en las acciones ofensivas. Le faltó un mayor desborde.

Pablo Sarabia, centrocampista | Puntuación: 5 | Accidentado

Sufrió problemas físicos en el adductor solo empezar y una dura entrada posterior acabó por dejarle contr las cuerdas. Sin la influencia de la tarde ante Croacia, apenas intervino y fue sustituido al descanso por Dani Olmo.

Álvaro Morata, delantero | Puntuación: 5 | Aislado

Apenas le llegaron balones en los escasos 55 minutos que jugó. Como siempre, luchó y fue una 'boya' para sus compañeros, pero los mediapuntas no consiguieron llegar. Reemplazado por Gerard Moreno.

Dani Olmo, centrocampista | Puntuación: 7 | Conectado

La dio a la Roja la velocidad y la insistencia que necesitaba el equipo. Profundizó mucho y mejoró al equipo en este aspecto. Estuvo en todas a la hora de atacar. Inapelable desde los 11 metros.

Gerard Moreno, delantero | Puntuación: 6 | Insistente

Se ubicó en la posición de 'killer' y la alternó con la banda derecha para encontrar soluciones. Provocó la expulsión de Freuler en una dura acción del suizo. La tuvo por partida doble en la prórroga. Primero, no ajustó bien el pie y después, se la paró Sommer a bocajarro. Se desquitó, es un especialista, en su pena máxima.

Marcos Llorente, centrocampista | Puntuación: 6 | Atacante

La versión más ofensiva de un futbolista que destaca por su polivalencia. Era necesario atacar y Llorente lo hizo. Recibió dos grandes pases de Jordi Alba que no pudo culminar.

Oyarzabal, centrocampista | Puntuación: 8 | Decisivo

Salió a por todas a por el gol y lo cierto es que el eibarrés lo intentó de todas las maneras. Sommer le ganó la partida en un gran disparo con mejor respuesta del meta suizo. Pero el gran gol fue el que marcó de penalti para dar el pase a España desde los once metros.

Thiago, centrocampista | Puntuación: 5 | Tardío

Salió en la recta final de la prórroga para pasar a defensa de tres y filtrar pases.

Rodri, centrocampista | Puntuación: SC | Estratégico

Un minuto de prórroga para ser uno de los lanzadores en la tanda de penaltis. Pero se lo paró Sommer.