Luis Enrique, nada más anotar Oyarzabal el penalti decisivo, el que metió a España en las semifinales de la Eurocopa, dio rienda suelta a la alegría sobre el césped junto a su cuerpo técnico y los jugadores. La eliminatoria se decidió desde los once metros, pero nadie dijo que sería fácil.

El asturiano, a pie de césped y atendiendo a las radios desplazadas, se mostró muy satisfecho por todo lo vivido ante Suiza y avisó de que llegar a semis no es fácil en ningún caso: "Se ha sufrido muchísimo. ¿Qué queréis, que sea un desfile militar? Hemos tenido la fortuna de adelantarnos con el gol de Jordi o en propia meta y esto nos ha generado algunos momentos de pausa, pero el rival estaba dentro en todo momento. Cambia el partido cuando le expulsan a su jugador. Luego monopolizamos con nuestro posicionamiento y generamos ocasiones, pero al final llegamos a la tanda, para eso tenemos grandes lanzadores y un gran portero", destacó sobre Unai Simón.

En ese sentido, comentó que "ya demostró en el último partido de qué pasta está hecho, pero no voy a negar que me llevo un alegrón y me imagino a sus familiares y amigos disfrutando de que sea el héroe del partido". Añadió que "ya os dije que éramos una de las ocho selecciones que optaba al título, con sinceridad y sin ofender, y ya somos una de las cuatro. Se trata de disfrutarlo".

Luis Enrique entiende que todo lo que está viviendo España "es un refuerzo para los jugadores, el ir superando situaciones forzosas. nos ha pasado de todo. Si hay alguna selección preparada para superarlo todo, es la nuestra". Además, explicó que "si ahora repaso los partidos y una persona viera todos los partidos viniendo de fuera, diría que el primero fue soberbio y faltó gol, el segundo no tan bueno y hasta el quinto, que demuestra que estamos preparado para todo, incluidos los penaltis, donde no gana la fortuna, sino quien mete más".

Analizó el cambio de Morata: "Le cambié porque la presión que nos hace es increíble en todos los partidos y después de 120 minutos contra Croacia necesitábamos más frescura. Menos mal que las que ha fallado Gerard no las ha fallado Morata porque lo hubierais matado". Pese a todo, aseguró haber vivido "la tanda de penaltis más tranquila de mi vida. Lo que iba a ser iba a ser y no se podía hacer nada más. Les he dicho que estuvieran tranquilos, que no pasaba nada, han sido ellos quienes han decidido quién tiraba. Son un grupo impresionante y se lo merecen".