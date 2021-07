Amores, un soplo de aire fresco para el nuevo proyecto del Langreo

Amores no quiere fijar objetivos ambiciosos antes de empezar la temporada. “El transcurso de los partidos es el que nos va a definir el camino. El primer objetivo es asegurar la permanencia en la categoría y luego, ¿por qué no? luchar por cosas más grandes. Yo vengo dispuesto a ello”, confesó el ex del Getafe.

Sobre cómo es sobre el terreno de juego, Amores se define como “un jugador con mucho recorrido, capaz de llegar a las dos áreas y con gran desplazamiento de balón”. “La posición en el campo es un poco irrelevante. Me gusta llegar al área rival, pero todo queda en manos del míster”, explicó el nuevo fichaje de los langreanos, que puede jugar tanto como pivote como más adelantado en un rol más de todoterreno.

“Lo que puedo aportar al equipo es la ilusión de un chaval de 24 años, que tiene mucha ambición y ganas de hacer las cosas bien. Las ganas, la entrega y el sacrificio están por encima de todo”, reconoció Amores, que ya ha tenido su primera conversación con Samuel Baños, del que tiene buenas referencias gracias a compañeros que han coincidido con él. “Por lo que he hablado con él me parece una persona muy agradable. Estoy deseando calzarme las botas y empezar la temporada”, comentó sobre su nuevo entrenador.

Con este son ya cinco los nuevos jugadores que defenderán la camiseta azulgrana la temporada que viene. El extremo Jandrín, los defensas Juan López y Álvaro García, el delantero Pana, que vuelve tras dejar el club en el mercado de invierno pasado, y el recién presentado Amores, son las cinco caras nuevas que van a ver los aficionados langreanos en su estreno en la Segunda RFEF, sumadas a la llegada de Ismael Baños para dirigir al equipo desde el banquillo.

Cabe destacar que esta nueva temporada la UP Langreo va a estrenar un nuevo logo como parte de la celebración del 60º aniversario del nacimiento del club. Algo que se produjo allá por 1961, cuando los dos equipos más importantes del consejo se fusionaron.