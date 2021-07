El Avilés coge velocidad para la banda izquierda: ficha a Juanmi Carrión, del Atlético Sanluqueño

El Real Avilés continúa reforzando su plantilla de cara a su estreno en Segunda RFEF. El club blanquiazul anunció ayer a su nuevo fichaje, Juanmi Carrión, procedente del Atlético Sanluqueño andaluz. Carrión, natural de Chiclana de la Frontera (Cádiz), llega para reforzar la banda izquierda del Román Suárez Puerta tras conseguir el ascenso a Primera RFEF con su anterior club, con el que jugó 22 partidos.

“Soy un jugador bastante rápido, he mejorado bastante en defensa, pero mi punto fuerte es cuando me incorporo al ataque. Además, tengo un gran golpeo de balón”, comentó el flamante fichaje realavilesino, un obseso del deporte, ya que en su tiempo libre le gusta investigar sobre temas de nutrición y otros relacionados con la actividad física.

A pesar de tener solo 23 años, el lateral andaluz ha jugado 69 partidos en la ya desaparecida Segunda B, a los que se suman cinco presencias en la Copa del Rey y haber sido parte del Sevilla que disputó la UEFA Youth League. Juanmi Carrión ha pasado por el Melilla (en dos ocasiones), Deportivo Fabril y Balompédica Linense, además del mencionado filial sevillista. “El proyecto del Avilés es muy ambicioso y atractivo, se están haciendo grandes fichajes. Eso me ha hecho decantarme por este equipo”, declaró el jugador andaluz.

“Vamos a ir con los pies en el suelo. El principal objetivo, como el de todos, es lograr la salvación, y a partir de ahí soñar. Queremos disfrutar sobre el terreno de juego”, confesó Juanmi Carrión con humildad, pero con ganas de pelear por objetivos grandes. Aunque aún no conoce a todos sus compañeros, ya tiene un amigo en el vestuario. “A Javi Pérez ya lo conozco porque somos amigos desde hace tiempo, y a Iago Díaz lo he sufrido como rival. Tengo muchas ganas de empezar y conocer al resto de mis compañeros”, apunta el defensor. Acostumbrado al clima de su Andalucía natal, la diferencia con Avilés es clara. “Ya me tocó vivirlo cuando estuve en la cantera del Deportivo. Me compraré un paraguas, un abrigo bien gordo e intentaré adaptarme al clima lo más rápido posible para ayudar al equipo”, bromea el nuevo lateral izquierdo del Avilés.

Con este son siete los fichajes del Real Avilés de cara a la temporada que viene. Al mencionado Juanmi Carrión se suman los extremos Iago Díaz y José Hualde, los centrocampistas Javi Pérez y Ander Vidorreta y los defensas Nacho López y Albert Estellés. Con ellos los avilesinos esperan dar mucha guerra en la recién estrenada Segunda RFEF.

Pero el nuevo Avilés no coge vuelo solamente en lo que se refiere a las piezas que lucharán en el césped. La ilusión por la nueva etapa se nota en los aficionados locales. En tan solo cinco días desde el inicio de la campaña de abonados ya se han producido 291 renovaciones. La temporada pasada los avilesinos contaron con un total de 520 abonados, por lo que está cifra supone que el 56% de los socios del año pasado ya han renovado su abono para este año. Las renovaciones seguirán abiertas hasta el inicio del campeonato, previsto para el 4 de septiembre.

Los nuevos aficionados podrán hacerse con su carné de socio a partir del 16 de julio. El club se muestra muy agradecido con el apoyo de la afición, a la que espera devolver la confianza sobre el terreno de juego gracias al proyecto deportivo en el que llevan trabajando estos meses.