"Astur", director deportivo del Avilés: “Si un jugador me habla de dinero lo primero, lo rechazo”

Los días de este mes de julio no tienen horas suficientes para Jorge González Rojo, “Astu” (Gijón, 29 de abril de 1988). Tras participar desde el banquillo del surgimiento de Unionistas en Salamanca y haber dirigido los movimientos del Guijuelo, vive ahora un nuevo reto. Su teléfono echa humo mientras trata de confeccionar la plantilla del Avilés que estrenará la Segunda RFEF.

–¿Cómo va la planificación?

–Pues más avanzada de lo que esperaba. En buena parte porque por suerte el club está teniendo muy buena aceptación pese a que es un recién ascendido, aunque estamos trabajando para o serlo, o al menos no parecerlo.

–¿El mercado está mejor o peor que el verano pasado?

–Creo que es inferior económicamente. El año pasado, pese al covid, los clubes se hipotecaron mucho con el cambio de categoría y a muchos les ha costado pagar los últimos meses. Ahora está más bajo.

–¿En qué condiciones se mueve el Avilés en ese mercado?

–Estamos en una línea realista para lo que es la categoría, no vamos a ser económicamente un proyecto destacado pero tampoco vamos a ser equipo recién ascendido. El estadio, las instalaciones, son cosas que en muchas ocasiones llaman más a un futbolista que cien euros arriba o abajo.

–¿Nota mucha diferencia con las condiciones que encontraba en el Guijuelo?

–Sí, hay mucha diferencia. Convencer a un jugador aquí es mucho más sencillo por la historia del club, por el estadio y porque nos ayudan mucho las incorporaciones, que están acercando jugadores que al principio pensé que no se iban a acercar.

–El entrenador, Chiqui de Paz, habla de traer jugadores con hambre. ¿Es el único requisito indispensable para los fichajes?

–Esa es la clave. De los jóvenes no hace falta que descubramos que tienen hambre, pero los veteranos han de ser líderes y ser importantes, y tener hambre. Cuando hablo con un futbolista no me avergüenza preguntarle esto. Si alguien se interesa por venir y lo primero de lo que me habla es de dinero, lo rechazo inmediatamente. Queremos jugadores que quieran estar, si dudan un día o dos tiramos por otro camino.

–¿Qué le hizo decantarse por De Paz para el banquillo?

–El proyecto está creciendo y lo ideal es contar con una persona de Asturias, que ya había conocido el club en Segunda B. Además, la ilusión de Chiqui, la manera tranquila que tiene de comunicar las cosas, su sonrisa constante... toda la información que teníamos iba en la misma línea. Es una persona que cuadra perfectamente, yo le voy a dejar trabajar a él y él me deja trabajar a mí.

–Se percibe en el ambiente futbolístico avilesino una ilusión que hacía tiempo que no se despertaba. ¿Cree que el proyecto responderá a las expectativas?

–Estoy seguro de ello por lo que veo en el día a día. Me paso el día entero en el estadio y veo a toda la gente trabajar, ilusionarse con cada renovación o incorporación, a socios que se acercan y sacan el abono... Viví la etapa de Unionistas desde el comienzo y es parecido, muy positivo.

–Repasemos los fichajes que se han producido hasta el momento. Para la defensa, Nacho López, Estellés y Juanmi Carrión.

–Nacho fue la primera opción, teníamos la idea de incorporarlo por su nivel deportivo y por lo que aporta a nivel profesional. Estellés es más desconocido aquí, siempre jugó en el grupo catalán de Segunda B. Tiene un físico privilegiado, es un central rápido, con buena salida y en una edad con hambre para seguir creciendo. En cuanto a Juanmi, también es joven, con muchísima proyección. Es un jugador muy ofensivo, un lateral de largo recorrido, como nos pidió Chiqui., y un especialista en centros laterales.

–En el centro del campo llegan Vidorreta y Javi Pérez.

–Ander Vidorreta es un seis, un jugador súper inteligente tácticamente, capaz de liderar y dar tranquilidad pese a su juventud. Javi Pérez le complementa, es mas ofensivo, con calidad para jugar una línea por delante. Para ser un medio centro siempre te hace goles, es un buen definidor.

–Finalmente, los refuerzos en el ataque, Iago Díaz y Hualde.

–Iago Díaz es un extremo que normalmente juega por la derecha pero que puede hacerlo por la izquierda. Es rápido, vertical, encarador y determinante. Tiene gol. Hualde es un media punta reconvertido a la izquierda, con mucha calidad. Es de tren inferior bajo y poca estatura, pero ha estado en el fútbol navarro y allí ha mejorado en el fútbol directo, viene con esa experiencia.

–Hay mayoría de fichajes de fuera. ¿Hay planes de asturianizar y “avilesinizar” el equipo en el futuro?

–Lo hemos intentado, lo estamos intentando y lo intentaremos, es una de las cosas que me ha pedido la directiva, pero vamos a firmar a los que quieran estar aquí. Creo que conseguiremos traer algún asturiano más, pero se tendrá que apuntar al barco a la primera, no a la segunda.

-¿Cómo ve la nueva Segunda RFEF, le gusta la reestructuración? ¿En que sitio se puede ubicar al Avilés?

–No me gusta mucho, creo que ahora es mucho más difícil llegar a Segunda. Se mantiene el nivel, pero tienes mucho más lejos el fútbol profesional. Es lo que hay. Tenemos muy pocos jugadores todavía y no se nos puede ubicar, si sale como queremos podemos optar a cosas bonitas, pero nos queda mucho por hacer.

–¿Existen las condiciones para que el Avilés pueda mirar más arriba o hay que crearlas?

–Existen porque se están creando. Es muy importante el día a día del club, y yo jamás he visto tanta gente trabajando en el día a día. Además, hay ambición, por cómo está la directiva encima del director general y de mí.