El extremo internacional neerlandés Arjen Robben ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesional, cerrando una exitosa carrera de dos décadas que vivió sus momentos álgidos en grandes clubes como Chelsea, Real Madrid, Bayern y también con la selección holandesa.

"La decisión de dejar el fútbol es justa y realista. A partir de hoy ya no soy un jugador, sino un seguidor de nuestro FC Groningen. Me gustaría agradecer a todos los aficionados y aficionados al fútbol por todo el cálido apoyo y los mensajes que he recibido durante el año pasado. Les deseo a todos una gran temporada de fútbol en estadios llenos, pero sobre todo buena salud", se despidió Robben en un comunicado.

A sus 37 años, el extremo se despide en el mismo club donde empezó su carrera en la élite en la temporada 2000-01. De allí pasó a PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern y vuelta al Groningen. En su extenso palmarés destaca el título de Liga de Campeones 2013 y la final del Mundial 2010, que su selección perdió ante España.