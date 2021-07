“Los audios que han salido hasta ahora son una broma, hay muchísimos más”

–¿Le intentaron comprar?

–Estábamos en la mitad de la vorágine en la etapa de Ramón Calderón como presidente del Real Madrid. Yo tenía programa (“El Tirachinas”, de Cope) en Gijón y llegamos a Asturias sobre la una del mediodía. Era por la tarde y me llama un tío, no era directivo, pero sí muy próximo a la directiva de Calderón. Me dijo que quería verme y le respondí que difícil, que estaba en Asturias. Me dijo: ‘No hay problema, estoy en el aeropuerto’.

–¿Qué hizo?

–Cogí un taxi con José Miguélez, que era subdirector del programa, y fuimos para allá a ver qué quería. Estábamos en la cafetería y a los cinco minutos sacó un maletín con seis millones de euros. Me dijo que si dejaba de hablar completamente de la directiva desde esa misma noche eran míos. Me acuerdo que le dije: “Pero hombre, ¿tú te imaginas que yo salga esta noche y no diga nada de la directiva del Madrid?”. Hice un impasse y le dije, “venga, si son 9 millones lo arreglamos”. Se levantó, hizo un par de llamadas y dijo que vale, que 9. Rápidamente le dije que tenía que ser ahora, que si no imposible. Me dijo que mañana me esperaban. Al final abrí el programa contando todo esto…

–¿Cómo lleva estar en el centro de atención tantos años después?

–Es interesante que mi nombre salga en un comunicado oficial del Real Madrid. Me acordé de mi padre, que era muy del Atlético. La verdad, no tengo ni idea. No sé qué ha pasado ni cómo “El Confidencial” tiene esas grabaciones. Tampoco quiero saberlo, la gente no hace más que llamarme para contarme hipótesis y les corto rápido.

–¿Cuántas llamadas ha recibido en la última semana?

–Miles de llamadas y miles de mensajes, muchos de gente que no conozco. Me han llamado muchos jugadores y compañeros periodistas. Creo que ahora se está reparando en una cosa: se mira el contenido, que son las grabaciones, y no el continente.

–¿Usted extorsionó al vicepresidente del Madrid en 2011?

–Eso no tiene ni pies, ni cabeza. ¡Si el vicepresidente del Madrid era un mindundi! Es una barbaridad eso que han dicho y un detalle feísimo. Y luego, para rematar, Florentino pide que lo publiquen en el Twitter de la cuenta oficial del Real Madrid. Hoy (por ayer) me han llamado de medios de Inglaterra, Holanda, Italia… Todavía no me han llamado los medios españoles que se han hecho eco de esa mentira. He hablado con compañeros y me dicen que Florentino ha pedido que me veten, que me ha prohibido. De hecho, no permite que me llamen por ni nombre. Ahora soy “el señor que filtró las grabaciones”.

–¿Cómo era su relación con Florentino Pérez?

–Buena. A ver, en España somos muy dados a llamarnos íntimos amigos a la mínima. Tuvimos una relación muy cordial que se fue enfriando a medida que yo me fui alejando del mundo de los deportes. No tuve una discusión con él en mi vida. He leído a veinte tíos decir que lo que dice Florentino en las grabaciones lo sabíamos todos. Pues si lo sabíamos todos no sé de qué nos sorprendemos.

–¿El Florentino real es el de las grabaciones o el de cara al exterior?

–No lo sé, pero una cosa digo. Cuando Florentino cuenta una cosa, en el 99% de los casos lo hace con la intención de que sea publicada. Él tiene a una serie de personas adiestradas a los que les dice lo que tienen que decir.

–¿Hay más grabaciones?

–Una cosa es el material que haya y otro el que se haya filtrado. Yo no sé si tienen más o se ha acabado. Lo que ha salido son todo bromas, hay muchísimas cosas más. Lo que se está escuchando no es importante. Bueno, sí puede considerarse importante el capítulo del manejo de los medios de comunicación.

–Usted conoce a Florentino, ¿cómo cree que está llevando todo esto?

–Mal, seguro. Hombre, gracia no le hará… Yo en su lugar lo pasaría muy mal, pero los señores como Florentino están hechos de otra pasta y trabajan con mucha intensidad. A mucha gente lo que está pasando le llevaría al suicidio, pero a Florentino igual con dos cafés se le pasa. Una gran parte de la afición del Real Madrid comulga con él y le apoya.

–¿Cree que le puede costar el puesto de presidente?

–No, en absoluto.

–Usted insiste en que todo lo de las grabaciones está publicado en su libro “Asalto al Real Madrid”.

–El Madrid reaccionó mal a su publicación. Lo quitaron de las tiendas y se ocuparon de que casi no saliese en los medios.

–¿Teme que si el Real Madrid lo denuncia pueda acabar condenado?

–Para nada, no tiene ningún recorrido.