El atleta español Mohamed Katir, que el pasado martes batió el récord de España de 3.000 metros, ha recalcado que es "un honor" llevar el apellido de su abuelo, después de que el exatleta Isaac Viciosa, al que arrebató la plusmarca, asegurase en una entrevista que hubiese preferido que le hubiese batido alguien "con apellidos castellanos", unas declaraciones por las que se disculpó posteriormente.

"Para quien no sepa de quién es mi apellido, es de un gran señor de origen marroquí, mi gran motivación y un ejemplo a seguir: mi abuelo Mailud Katir", señaló Katir en una publicación en sus redes sociales. "Este señor ha tenido que trabajar duro desde los cinco años, ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya podéis junta a toda la vieja escuela que no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido, abuelo. Solo es el comienzo. Dadme un año más, creedme, voy a entrenar. Nos vemos enseguida", añadió.

Este sábado, en una entrevista a la web de atletismo 'Soy Corredor', Isaac Viciosa, que poseía el récord de España de 3.000 metros desde 1998 hasta que el martes se lo arrebató Katir en la prueba de la Diamond League celebrada en Gateshead (Inglaterra), realizó unas polémicas declaraciones sobre el atleta de origen marroquí.

"Creo que ha empezado la casa por el tejado. De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio. Creo que con 50 años puede permitirme el lujo de ser crítico. Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos", afirmó durante la entrevista.

Viciosa pide disculpas

Este domingo, Viciosa se disculpó por sus palabras en el mismo medio. "Lo primero que hice fue enviar un mensaje a Mo Katir pidiéndole disculpas por mis declaraciones y por lo que le haya podido sentar mal. Además, también lo he hecho por haberle distraído de su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, pues habrá recibido mensajes tanto de medios de comunicación como de personas relacionadas con el atletismo", aseguró.

Además, afirmó que en su familia "muchos han tenido que salir de España" y sabe "lo que se siente", asegurando que se vive "con total naturalidad el fenómeno de las migraciones de personas". "Si algo tiene este deporte es que cuenta con la capacidad de integrar a todas las personas y eso es lo que hacemos en todos los clubes de atletismo. Muchas personas vinculadas a clubes de atletismo que lean esta carta podrán contar miles de casos de chavales que se integran en una sociedad nueva gracias, en parte, a la labor de los clubes de atletismo. Ese tiene que ser nuestro objetivo, facilitando su integración y su desarrollo como personas", expuso.

"Me resulta muy chocante que se me tache de racista o xenófobo, más todavía cuando son personas que no me conocen. Lo que pretendo con este texto es que la gente me conozca y sepa cómo soy más allá de una entrevista en la que había tres partes muy diferenciadas: la del viejo atleta de los años '90 que se aferra a su época, la del que fuera hombre récord que ha perdido una marca a la que guardaba cariño y una última parte dedicada a la esperanza por un joven atleta como Mo Katir que ojalá sea el futuro del atletismo español", dijo. "Y sí, en la entrevista hay comentarios que no son propios y por ello lo primero que hice y quiero volver a reiterar es pedir perdón sincero a Mo Katir, al que espero conocer en persona en el futuro y poder darle un abrazo", concluyó.

La proeza conseguida este martes por Katir le convierte en el quinto corredor en la historia capaz de ostentar los tres récords españoles de 1.500, 3.000 y 5.000 metros después de Pere Prat (1916), Juan Muguerza (1921-1924), Joaquim Miquel (1924-1925) y José Luis González (1985-1993).