La lucha por la supervivencia del voleibol de la comarca de Avilés: Curtidora y Los Campos, a flote

“Queremos seguir sacando jugadoras, lograr la permanencia lo antes posible y que sigan cogiendo experiencia”, comenta Francisco Javier Díaz, presidente de La Curtidora, que para esta temporada no cuenta con ningún refuerzo, salvo alguna jugadora que llegue a la Universidad de Oviedo a estudiar y quiera unirse a las filas de las avilesinas. Sus únicas novedades serán las chicas que suban desde el juvenil. Pero el gran problema de La Curtidora no es este.

Si a todos los equipos asturianos les ha afectado el covid, a La Curtidora le han dado dos tazas. El polideportivo en el que jugaban normalmente, el de Los Canapés, se ha convertido en centro de vacunación, con lo que ello supone. “Nos ha hecho perder a mucha gente de la cantera. Por ejemplo, normalmente teníamos a once benjamines entrenando, y con esto solo se presentaban dos o tres”, afirma el presidente. La única solución que tienen es ir moviéndose entre los distintos polideportivos de la ciudad. “Esto no solo nos afecta a nivel de organización de entrenamientos o de planificación. En el aspecto económico también nos está haciendo mucho daño”, confiesa Díaz. Y es que, al no poder utilizar su cancha habitual, no pueden colocar los patrocinios que rodean la pista, con la pérdida de dinero que eso supone. Hace cincos años sufrieron el mismo problema, esa vez por obras en el tejado del polideportivo Los Canapés. Por ahora han hablado con la Federación Española para que el primer partido de liga lo jueguen fuera de casa, a la espera de poder compartir cancha con la Atlética Avilesina, ya que hasta el 30 de septiembre como mínimo su casa va a seguir siendo uno de los centros de vacunación en Avilés.

“Nuestra temporada va a ser similar a la pasada. Estamos en un proceso de transición, el año pasado cambiamos muchas cosas y tuvimos siete bajas. Esta temporada será parecida. Este proceso va a durar un par de años”, confiesa Carlos Andrés Pérez, presidente de Los Campos. El año pasado hicieron una gran primera vuelta, acabando segundas, pero en la segunda mitad el equipo se desinfló, lo que las llevó al quinto puesto. “No tenemos un objetivo clasificatorio, queremos que el equipo gane en cohesión y quedar lo más arriba posible, pero sin ponernos metas”, comentó.

Al igual que La Curtidora, Los Campos está sufriendo las dificultades del coronavirus, ya que su cancha también fue centro de vacunación, aunque ya la tienen libre. Pero pueden presumir de tener una gran gestión económica. Aunque los ingresos derivados de patrocinios han bajado por culpa de la crisis, la situación de los corveranos es envidiable. “Aunque nos han dejado varios colaboradores y otros han bajado un escalón, pasando de publicitarse en pancartas al cartel, por ejemplo, no tenemos peligro de no cubrir el presupuesto, ya que trabajamos con una temporada de margen. No tendríamos por qué tener problemas a ese nivel”, explica el presidente. Aun así, el mandatario destaca el trabajo de sus jugadoras a la hora de conseguir patrocinios, ya que son ellas las que se ponen en contacto con comercios locales para conseguir más dinero.

Un problema común que sufren ambos equipos son los viajes a las Islas Canarias. El Arona Tenerife Sur ha descendido a su categoría, por lo que esta temporada van a tener que desplazarse al archipiélago para jugar contra ellas, con los gastos que eso supone. “A nivel económico es desastroso”, afirma Carlos Pérez, que ya está mirando vuelos y alojamiento para que el desplazamiento salga lo más barato posible. A Los Campos, además, les coincide el viaje con los Carnavales, lo que eleva mucho más el coste, por lo que están a la espera de llegar a un acuerdo para cambiar el orden de sus enfrentamientos. Para Javier Díaz este partido supone un “problema muy gordo. Intentamos que vayan solo las jugadoras y el entrenador, para ahorrar costes”, comenta el directivo avilesino.

A la lejanía del destino hay que sumar lo que afecta a nivel deportivo, ya que al ser un viaje de varios días se pierden sesiones de entrenamiento que afectan a la preparación de los siguientes encuentros. Además, el rival supone una incógnita, ya que no se sabe con qué jugadoras va a contar.