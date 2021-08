Asturianos a la caza del oro

La selección española de fútbol ya cuenta las horas en Yokohama para disputar su primera final olímpica desde la de Sidney 2000. Entonces participó un futbolista asturiano, Miguel Ángel Angulo, y ahora habrá dos que aspiran a colgarse la medalla de oro el sábado: el doctor José Antonio Rodas y el analista técnico José María Lana. Al margen del resultado, ambos dan por buena la experiencia. “Está siendo una increíble, muy recomendable para la gente a la que nos gusta el deporte”, dice Rodas. “Los jugadores se dan cuenta de que esto es una oportunidad única”, recalca Lana.

José Antonio Rodas lleva 31 años ejerciendo la medicina deportiva, pero no había tenido ocasión de disfrutar de unos Juegos. “Al margen de los resultados, que afortunadamente están siendo buenos, esto es algo increíble, que no se puede describir con palabras”, señala, pese a que el fútbol tiene sus peculiaridades: “Solo hemos estado dos veces en la villa porque hemos jugado en varias sedes. Sumado esto al protocolo covid hace que la situación sea más dura. En Sapporo estuvimos confinados en la planta de un hotel, sin poder salir más que a los entrenamientos y a los partidos”.

Su paso por la villa olímpica le permitió respirar la particularidad de los Juegos: “Es impresionante estar con los 10.000 mejores deportistas de todas las disciplinas olímpicas que hay en el mundo. Lo malo es que el covid hace que estés muy alerta para no quedarte fuera. Pero yo prefiero ver el vaso medio lleno. Está siendo una experiencia única porque puede tardar más de un siglo en haber otros Juegos con pandemia. El mensaje optimista es que, a pesar de todo, se ha podido sacar adelante”.

En lo estrictamente deportivo, Rodas se muestra satisfecho por estar cumpliendo las expectativas: “Esta selección siempre ha tenido el convencimiento de que podía logra la medalla, incluso la de oro. A la gente puede parecerle que ha sido fácil, pero Japón, por ejemplo, es una buena selección, que corre mucho, muy disciplinados y de un gran nivel técnico. Brasil pasó por penaltis contra México”.

Rodas ha insistido mucho en el cumplimiento de las medidas anticovid para no poner en peligro el futuro del equipo en el torneo: “Estamos cumpliendo el protocolo de una forma muy estricta. No hay que tener miedo al virus, pero sí respeto, no puede relajarse nadie. Desde el día 14 de julio hemos hecho PCR todos los días. Gracias a estas medidas, el porcentaje de contagios en la villa olímpica es muy bajo”.

Las restricciones han condicionado el trabajo del cuadro médico de la selección, como explica Rodas: “Nuestra medalla, la del fisio y la mía, es de oro pase lo que pase, Álex Benito es un auténtico monstruo. Normalmente a los torneos vienen tres fisioterapeutas y aquí está solo él para atender a 22 jugadores, más el cuerpo técnico. Aunque también tengo que decir que los servicios médicos del COE nos han apoyado mucho”.

Mientras, Lana resta horas de sueño para pulir todos los detalles de la final contra Brasil. Cree que a ella han llegado los dos mejores equipos individual y colectivamente, “algo que teníamos claro desde la fase de preparación”, y da algunas pinceladas sobre el rival: “Técnicamente son muy buenos, muy verticales arriba, capaces de utilizar el juego combinativo pero también tienen juego en transición y de balón largo al espacio. Han incorporado cosas con respecto a sus virtudes habituales, la pausa con el balón, y son un equipo muy completo”.

Frente a eso, el cuerpo técnico español propone utilizar las armas habituales, “tener el balón todo lo que podamos, utilizar la velocidad por dentro, en lo que somos los mejores, y estar muy atentos a las vigilancias cuando perdamos el balón”. Por ilusión no va a ser, ya que, apunta el mierense, “los jugadores son conscientes de que son sus únicos Juegos”.