Los clubes asturianos, aliviados por la inyección millonaria de La Liga

Los equipos recibirán el dinero en forma de préstamos blandos, sin interés, a un plazo de 40 años y sin tener que devolver nada durante las tres primeras campañas. Ese dinero se repartirá en base a parámetros como los repartos televisivos de las últimas siete temporadas, los ingresos en taquilla o el número de abonados, con lo que el 90% de ese dinero se quedará en Primera.

En Segunda División, el Amorebieta y el Ibiza serán los que menos cobren, el mínimo de seis millones al ser su primer año en la Liga. El resto de clubes irán viendo crecer su cantidad en base a esos parámetros, con gran importancia de las temporadas en Primera durante las últimas siete campañas. Así, el Oviedo superará los 8 millones, el Sporting llegará a los 25; el Elche, a los 35; el Las Palmas, a 38, y el Málaga, a 40.

El 70% del montante deberá destinarse a inversiones en infraestructuras, desarrollo internacional o innovación. Otro 15% se podrá destinar a la inscripción de jugadores. Un porcentaje que podrá repartirse en los tres próximos años para aliviar el límite salarial. El 15% restante podrá usarse para amortizar deuda.

“Es una liberación para determinados clubes y un impulso para todos”, valoró Javier Fernández, presidente del Sporting, que aclaró que “antes de esta ayuda ya no teníamos problema para inscribir a jugadores”. Fernández aseguró que “esta inyección no quiere decir que el control financiero deje de existir: hay que seguir cumpliéndolo”. Pero sí deja claro que “permitirá no tener que realizar ventas en un mercado devaluado”. Además, Fernández, vicepresidente segundo de La Liga, valoró el “orgullo” que suponen los datos ofrecidos por CVC sobre “la salud económica” de la entidad.

Federico González, asesor del grupo Carso en el Oviedo, aseguró que “cualquier ingreso que beneficie al fútbol español y lo fortalezca, y en particular al Real Oviedo, es bienvenido”. Para González, esta inyección “indiscutiblemente servirá para que todos los clubes progresemos”. Y adelantó que “lo invertiremos con cautela e inteligencia en beneficio del club”.