Los posibles destinos de Messi tras el anuncio del Barcelona

¿Dónde jugará ahora Messi? El anuncio del Barça de que su estrella no renovará genera un 'tsunami' en el mercado idéntico al del año pasado. Con la diferencia de que esta vez sí que es seguro de que los clubs interesados no tendrían que pagar traspaso. Otra cosa es que tengan el músculo financiero para hacer frente a su ficha sin romper el 'fair play' de la UEFA. El PSG de Neymar, el Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea aparecen en la pole de candidatos... si no hay un cambio de guion como el del verano pasado.

Desde París no ha parado de lanzar cantos de sirena para intentar seducir a Leo, que siempre ha deseado reunirse con su buen amigo Neymar. Esta misma semana cenó en Ibiza con el brasileño y tres jugadores parisinos más: Di María y Leandro Paredes, con los que ganó la Copa América con la albiceleste, y Verratti. El jeque del PSG se ha resistido a vender a Mbappé, que acaba contrato y no quiere renovar, al Madrid. Si pudiera fichar a Leo se podría provocar un efecto dominó, que llevara a la estrella argentina a París y a la francesa al Bernabéu.

El City, el club que más se había interesado por Messi el año pasado tras el burofax, acaba de anunciar el fichaje de Grealish por el que pagará 117 millones de euros. Pep Guardiola quería reforzar también su delantera con el fichaje de Harry Kane. El técnico, que se había mostrado convencido de que Leo Messi renovaría con el Barça, podría intentar ahora volver a compartir vestuario con su expupilo, con el que conquistó sus dos Champions.

El City no es el único equipo de la Premier que se ha interesado por Leo. El Chelsea de Roman Abramovich, flamante campeón de Europa, busca un goleador 'top' para añadir a su delantera. Primero pensó en Haaland, pero tras la negativa del Borussia Dortmund a desprenderse de él este verano, apuntó sus cañones hacia Lukaku. El rematador belga coincidió en el vestuario de Stamford Bridge con su compatriota De Bruyne, pero ambos se marcharon ante la falta de oportunidades. Tras ser elegido mejor jugador de la Serie A, Abramovich habría ofrecido 100 millones más el español Marcos Alonso. Una propuesta que el campeón italiano ha desechado. Ahora, con Messi en el mercado, podrían hacer un cambio de baraja. A no ser que la partida de póquer acabe como hace un año.