Messi, el terrible: así le ven los asturianos que le tuvieron enfrente

“Con Cristiano, por ejemplo, si estabas en un buen momento físico podías aguantarle una carrera. Podías hacerle frente. Con Messi, no. Siempre encuentra una solución. Esos 3 o 4 primeros metros son inigualables. Es el rival más duro al que me he enfrentado”, resalta Paredes que lo padeció en Getafe y Zaragoza. Luis García, que vivió derbis tensos con la camiseta del Espanyol, resume el sentir de cualquier rival del argentino: “¿La forma de pararle? Que tuviera un mal día”. Nacho Cases, que se enfrentó a él con el Sporting, resume: “Es el mejor de los humanos”.

Pero, ¿qué le convierte en el mejor futbolista sobre la tierra? “Tiene un talento fuera de lo común. El físico se puede trabajar, pero el talento es imposible. Por mucho que lo analizaras, era imposible pararle si tenía el día. Le bastaba un minuto para decidir un partido”, defiende Esteban, rival en el Almería. “Lo que más me llamaba la atención era la velocidad de ejecución de las acciones”, interviene Luis García. “Intentaba cubrirlo de la mejor manera, pero esa muy difícil pararle. Es un privilegio haber jugado contra el mejor de la historia”, dice Álex Menéndez, a quien se enfrentó con la camiseta rojiblanca.

Messi pisó Asturias cinco veces para medirse al Sporting. Logró cinco triunfos en El Molinón y logró 4 tantos. Ahora que su salida del Barça es un hecho cualquier detalle se convierte en trofeo. Como su zamarra. Boris es de los que conserva una camiseta del argentino. Se la intercambió en un Barça 5- Numancia 0 de 2005. “Un día me puse en el perfil de whatsapp una foto de mi hijo con la camiseta. Me escribió un amigo de Luanco diciéndome que pagaba lo que fuera por ella. Pero rechacé: es un recuerdo especial”, indica.

Un trofeo diferente es el que tiene Sergio Sánchez, exportero del Sporting, al que Messi le hizo dos tantos: un par de botellines de cerveza de una conocida marca internacional, personalizados para todos los cancerberos que recibieron un gol del argentino. Los de Sánchez eran los goles 44º y 45º. “Vivimos la eclosión del Barça de Guardiola y de Messi”, recuerda. “En aquellos primeros momentos, ya parecía vislumbrarse todo lo que fue después”, remarca.

“Muy competitivo”. Esa apariencia de futbolista frío, ajeno a lo que sucede en el campo hasta la que la pelota llega a sus pies, desaparece cuando lo tienes a un par de metros. Paredes nunca logró sacarle del partido: “Yo le veía excesivamente concentrado. Intenté muchas veces sacarle de sus casillas, diciéndole cosas, dándole un poco, pero nada. Otros rivales te contestan o se ríen, pero Messi se me quedaba mirando con cara de ‘ya verás la que te voy a liar cuando me venga la pelota”.

Luis García coincide. “Es muy competitivo. Aquellos derbis con el Espanyol eran de alto voltaje, con mucho pique. Yo soy caliente, así que alguna vez le dije cosas, claro”, indica el exdelantero que recuerda una anécdota: “Una vez me lo encontré en la cafetería del Corte Inglés. Me saludó de lejos porque venía detrás de él una multitud de gente”.

Nacho Cases pone el colofón: “Aunque le metíamos caña, nunca ponía ni un mal gesto ni una mala cara, siempre seguía jugando. Estaba enterado de nuestra trayectoria y nuestros objetivos. Nos dijo que íbamos a lograr salvarnos, y así fue”.