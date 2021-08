El objetivo de la temporada del Sporting para David Gallego

“Queremos ser un equipo reconocible, tener claro a lo que quiere jugar el Sporting. Queremos que la afición se identifique con este grupo. Vamos a ir semana a semana transmitiendo los valores que hay aquí en Gijón, cada partido competir al máximo”, relata David Gallego, que se refiere a la vuelta del público a El Molinón. “Nos va a ayudar mucho, cuando haya fases del partido en las que no estemos bien nos van a arropar”, apuntó.

El Sporting iniciará la temporada con prácticamente toda su plantilla definida. A diferencia de la temporada anterior, en la que los dos refuerzos llegaron con la competición ya en marcha, esta vez el preparador catalán tiene a sus órdenes ya a cinco refuerzos. “Cuanto antes se tenga cerrada la plantilla mejor para la táctica y los valores que queremos desarrollar”, explicó el técnico rojiblanco, que evitó dar pistas sobre si ya estarán para jugar de titulares ante el Burgos esta tarde los últimos fichajes: “están unos mejor y otros peor de forma, seguro que durante el partido nos ayudarán. Estoy muy satisfecho con la plantilla; además, me siento muy identificado con los valores de la ciudad. Estoy cómodo, me dejan trabajar”.

David Gallego, cuestionado por la continuidad de Djuka, uno de los futbolistas marcados por el club para ingresar una buena inyección de dinero por medio de un traspaso, transmite su deseo de poder seguir contando con el delantero serbio. “No sé lo que va a ser sobre su futuro y ni me preocupa ni ocupa. viene convocado y lo demás no me preocupa, porque no sé qué va a pasar”, destaca antes de añadir sobre el futbolista: “Ha venido con mucha actitud y es nuestro, y mientras siga con nosotros, al cien por cien. Ojalá lo tengamos mucho tiempo con nosotros”.

El Sporting, que se concentrará esta mañana en Mareo, antes de partir hacia El Molinón, aspira a repetir el buen inicio de curso de la temporada pasada. Aunque David Gallego evita esa presión de repetir los mismos registros: “El hecho de llevar 8 años sin perder en la primera jornada no me dice nada, pero ojalá siga la racha”.

Enfrente tendrá el conjunto rojiblanco al Burgos, un equipo recién ascendido, que provoca que Gallego mande un toque de atención para evitar relajaciones. “Es un equipo de Segunda como nosotros, tiene muy claro a lo que juega y un año de experiencia”, destaca. “Viene de un éxito tremendo como es un ascenso, tenemos muy estudiado lo que van a proponer y veremos.

Queremos que se juegue a lo que nosotros queremos y para eso se tienen que interpretar muy bien las fases del partido”, concluye el preparador del conjunto rojiblanco.