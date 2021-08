Adolfo Javier Mariano Gil, experto en ciclismo: “Antes los ciclistas corrían por instinto, había anarquía, ahora todo está controlado”

“Lo reconozco. Soy bastante friki del ciclismo. Es una obsesión. Cuando tengo tiempo, y en vez de ver una serie en Netflix, me pongo una etapa del Tour o de la Vuelta de los años 90. Me las sé de memoria”. Adolfo Javier Mariano Gil (Sotrondio, 9 de agosto de 1976) no oculta su pasión por el deporte de las dos ruedas. Licenciado en Historia, siempre quiso estudiar periodismo, “pero no había mucho dinero en casa”. Así que la única salida para dar rienda suelta a su afición fue la lectura, una pasión que le inculcó su padre. Más tarde llegó el ciclismo. Ahora ha aunado estas dos aficiones en “Por instinto”, un libro de 400 páginas en el que repasa lo ocurrido en las tres grandes carreras por etapas (Tour, Giro y Vuelta) entre 1986 y 1996.

–Véndame su libro. ¿Qué se puede encontrar en él?

–Es un recorrido sentimental, cronológico y periodístico del ciclismo entre 1986 y 1996: son los años dorados del ciclismo y mis años dorados a nivel personal.

–Para poder publicar el libro se las tuvo que ingeniar con una campaña “crowdfunding”.

–Es imposible que las editoriales se fijen en un autor desconocido como yo: o tienes mucha suerte o padrinos importantes. No queda otra que la autopublicación. Pero esto requería un dinero que yo no tengo. Así que hice una campaña “crowdfunding” aprovechando que tengo un canal de ciclismo en redes. La gente respondió muy bien.

–¿Cómo era aquel ciclismo?

–No se parece en nada al actual. Ahora todo está muy controlado científicamente. Antes el ciclismo era mucho más anárquico y caótico, corrían por instinto. Muchas veces ni hacían caso al director del equipo, por lo que era mucho más entretenido para el espectador. Eran los tiempos de Hinault, de Perico Delgado y sus despistes crónicos…

–Y llegó Indurain.

–La época de Indurain fue más parecida a la de ahora, pero había carreras muy locas, como la Vuelta y el Giro. Sin duda era un ciclismo mucho más entretenido de ver.

–¿Qué pasó para que cambiara tanto?

–Un problema fundamental es que no existe una especie de límite salarial como en el fútbol, por lo que equipos con mucho presupuesto se llevan a los mejores. Hay equipos con gregarios que en otras escuadras serían líderes y optarían a ganar grandes vueltas. Trabajan para el líder y evitan que el resto se mueva. Y en esas condiciones nadie se atreve a jugársela. Antes no se sabía lo que iba a pasar en cada etapa. Queda poco a la improvisación. Años atrás estaba todo menos controlado, sobre todo la alimentación, por eso había pájaras espectaculares. Ahora es imposible que el ciclista que va arriba pasados los tres cuartos de la carrera se hunda luego en los últimos días. En aquellos tiempos podía pasar que alguien con cinco minutos de ventaja se hundiera un día y lo perdiera todo.

–Lo que sí se hundió durante mucho tiempo fue el ciclismo.

–El dopaje tras la época de Indurain fue un azote atroz. Era un deporte de aventura, de sufrimiento y esfuerzo, pero llegó Armstrong e hizo un daño irreparable. Primero lo suyo fue una especie de milagro, ganar tras superar un cáncer, pero al descubrirse cómo lo hizo destrozó al ciclismo. Y la puntilla fue cuando después de retirarse se supieron muchas más cosas. Pero hasta 1996 fue una época “limpia”. Hubo doping, pero no eran conscientes de que fuera perjudicial. La época de Armstrong fue distinta, tenían médicos que los asesoraban, que los guiaban. Sabían perfectamente lo que hacían. Eso lo hizo todo mucho más grave.

–¿Qué tal el último Tour?

–La primera semana fue espectacular. Luego fue a menos por la superioridad de Pogacar. La retirada de Roglic fue importante, ya que es el único que está a la altura de Pogacar. Solo quedó la pelea por el podio entre segundas espadas.

–¿Llega la era Pogacar?

–Tiene buena pinta. Con 22 años lleva dos Tours. Pero Ullrich ganó uno con 23 y no hizo más. Es un ciclista muy completo, pero con la hornada de jóvenes figuras que hay es difícil aventurar nada. Pero tiene pinta de que va a ganar algún Tour más.

–¿Sus cinco mejores ciclistas de todos los tiempos?

–El mejor que hubo y que habrá es Merckx, lo ganó todo. Y luego está Contador por encima de Indurain. Contador ganó las tres grandes. Tiene siete, pero hubieran sido nueve si no es por los positivos que dio y que le costaron el Tour y el Giro. Luego está Indurain por ganar cinco Tour seguidos. E Hinault por su carácter fiero, agresivo, por atacar lejos de meta. Y el quinto, Perico Delgado, que es mi ídolo de toda la vida, el que me enganchó al ciclismo. Solo ganó un Tour, pero en sus piernas tiene el de 1989 (lo perdió por llegar tarde a la etapa prólogo y pasó de último a tercero), y el de 1987, que perdió con Roche por 40 segundos. Incluso pudo ganar el de su primera participación, el de 1983.

–¿Y los cinco mejores corredores asturianos?

–Sin duda El Tarangu fue el mejor. Luego ya colocaría a Samuel Sánchez. Y después a Chechu Rubiera: fue un gregario impresionante que además ganaba etapas. También destacaría a Manuel Jorge Domínguez por ser uno de los pocos asturianos en ganar una etapa del Tour después de que descalificaran al ganador. Y añadiría a Suárez Cueva.

–Parece claro que Cortina es el de mejor presente. ¿Y el corredor asturiano con mejor futuro?

–Lo veo complicado. La situación del ciclismo en España es mala. Antes había diez equipos punteros y ahora solo tenemos a uno en primera división (Movistar). El trabajo de base también se resintió por el doping. Veo complicado que a corto plazo salga alguien. No confío mucho en Cortina como ganador. Le falta algo en todos los terrenos: punta de velocidad, aguantar en montaña… Aunque es la única esperanza de que un asturiano pueda ganar una etapa en una grande. Pero generales es complicado.

–¿Volverán los tiempos de grandes dominadores como Indurain y Armstrong, a pesar del dopaje, o son irrepetibles?

–Sí, lo que pasa es que ahora hay muchos nuevos jóvenes y muy buenos. Indurain era el mejor con diferencia en las cronos y en la montaña no perdían tiempo. Ahora la gran esperanza española es Juan Ayuso, que ganó el Giro sub-23. Ha sido el primer español en ganarlo. Con la tendencia que hay ahora no hay que descartar que en unos años se sume al grupo de exitosos corredores jóvenes. Son gente que tienen por delante más de diez años de dominio. Hinault, Indurain... en los mejores en su época con diferencia sobre el resto. Ahora hay muchos con características similares. Aunque Pogacar puede hacerlo, pero lo tendrá complicado: hay mucha competencia.