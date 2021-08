El Avilés se acerca a las semifinales tras superar sin agobios al Industrial (2-0)

Por lo que se viene atisbando, y por cuestión de mantener a raya cualquier atisbo de sorpresa, Chiqui De Paz puso en juego un equipo inicial teóricamente titular, quizá con la excepción de los ausentes Albert Estellés y Kilian Grant. No en vano, el Gijón Industrial venía de igualar con el Marino y fueron bastantes los minutos en los que consideró poder repetir resultado, más que por sus opciones de quebrantar la portería avilesina, que prácticamente no existieron, porque el ataque blanquiazul tampoco encontraba su objetivo. En este caso, no por falta de posibilidades, que se amontonaron en el tramo comprendido entre los minutos 15 y 28, con Sergio García, Cedrick Mabwati y Iago Díaz en la búsqueda del gol perdido o, mejor dicho, del gol que el guardameta gijonés bien se encargó de imposibilitar. Por lo visto, el Gijón Industrial puede sentirse seguro con Álex García, que, eso sí, nada pudo hacer en el lanzamiento del penalti que Natalio ejecutó en los segundos de prolongación de la primera parte. El máximo castigo, protestado por el infractor, se produjo en el momento que Sergio García, en un palmo de terreno, era derribado por Riki Menéndez.

El inicio del segundo tiempo fue un calco al de la visita del Marino. Un trallazo de Mabwati, oblicuo hacia la escuadra, y otro uno contra uno en el que Sergio García volvía a perder con el guardameta, dieron paso al centro de Natalio que Cristian Moreno, de cabeza y medio a la remanguillé, convertía en el 2-0. Transcurría el octavo minuto de un segundo acto que el Real Avilés solventaba por la vía del cloroformo. A partir de ahí, sin muchos más momentos de distracción que aportar a la Semana Grande avilesina, el Real Avilés piso con cierta insistencia el área rival, pero, cada vez que se adentraba en la misma, terminaba atragantado de pases paralelos a la línea de meta. Un gran lanzamiento de Juanmi Carrión, lateral de alma atacante, y otro duelo ganado, cómo no, por Álex García, ahora frente a Natalio, fueron los últimos intentos de ampliar el resultado.

Al Avilés le valdrá perder por la mínima ante el Marino, en Miramar, para conseguir la clasificación para las semifinales.