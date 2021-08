LaLiga ha emitido un comunicado este martes mostrando su apoyo a todos los clubes españoles que no estén dispuestos a ceder a sus jugadores a selecciones de la CONMEBOL para el próximo parón internacional, después de la "grave decisión unilateral de la FIFA de aumentar en dos días, de 9 a 11 días tanto en septiembre como en octubre, el período internacional FIFA" para esta confederación.

El organismo que preside Javier Tebas considera que no se han atendido "a otros soluciones que se plantearon en el World Leagues Forum". De esta forma, LaLiga "apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de CONMEBOL, y realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores".

"Por el momento son 25 jugadores de 13 clubes diferentes, número que podría ampliarse cuando se den a conocer las convocatorias de Ecuador y Venezuela. La asociación española entiende que el calendario mundial no puede ni debe ser modificado de esta forma, en especial existiendo soluciones alternativas", añade LaLiga.

"LaLiga, a través de la World Leagues Forum, ya mostró su malestar ante esta situación y ante la ausencia de sensibilidad hacia los clubes, sobre una cuestión, como es el calendario internacional, que se fija y se acuerda con una antelación de 4 años y al que las ligas nacionales ya se han adaptado teniendo en cuenta las circunstancias del covid, pero siempre de una forma acordada entre todas las partes implicadas", finaliza LaLiga, que citará a los clubes afectados para una reunión en los próximos días.