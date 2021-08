Elena Boix ha tomado el relevo de Isabel Fernández Cañete como jefa de pista de los concursos del Gijón Horse Jumping. Al igual que su predecesora ha formado parte del equipo de Santiago Varela en los Juegos Olímpicos de Tokio. El año pasado tenía que haber hecho los recorridos del último de los concursos internacionales de Gijón, pero se suspendió por un brote de covid-19, por lo que hoy será su debut en la pista del Club Hípico Astur.

–¿Cómo ha sido la experiencia de los Juegos Olímpicos?

–La experiencia de Tokio ha sido algo fantástico, ha sido un sueño que se hizo realidad. Llevábamos muchos años esperándolo y cuando designaron a Santiago Varela como jefe de pista nos hizo mucha ilusión. Pero luego estalló el coronavirus, después la rinoneumonitis de los caballos. Han sido unos Juegos que han estado en el aire. De hecho, dos semanas antes de su inicio seguían en el aire porque empezaron a producirse positivos allí mismo entre los deportistas. Han sido unos Juegos raros porque hemos estado confinados en un hotel, no podíamos salir más que para ir al centro hípico, no te podías relacionar con otra gente, no había público y un estadio sin público... Deportivamente ha estado muy bien, los obstáculos eran preciosos. Para nosotros fue un éxito haber estado como un equipo.

–¿Cómo llegó a formar parte del equipo de Santiago Varela?

–Pues no lo sé muy bien, llevamos muchos años juntos. Me saqué el título territorial, luego el nacional, de repente fui su asistente en un concurso y sin darme cuenta seguí yendo con él a más concursos y tomando cada vez más responsabilidad, creando una relación profesional y de amistad. Estamos todo el equipo en permanente contacto, nos mandamos gráficos unos a otros, nos pedimos consejo pero sin perder de vista quién es el jefe del equipo.

–¿Cuándo dice mucho tiempo, de cuánto hablamos?

–El primer concurso internacional que hice con Varela fue en Santander y de eso debe de hacer unos 25 años.

–Después de Tokio, ¿ha puesto algún concurso?

–No. Este el primero. Después de Tokio estuve trabajando en lo mío (es veterinaria) y con la familia.

–Releva a otra de las componentes del equipo de Santiago Varela, Isabel Fernández Cañete. ¿Hablaron algo de este concurso?

–Estamos en contacto permanente. Cuando yo voy detrás de ella a un concurso o al revés revisamos los recorridos juntas para no repetir, aunque hoy en día con internet puedes seguir todos los concursos y ver los gráficos, pero sí estamos pendientes.

–Hablando de no repetir, ¿por qué, al menos en el Gijón Horse Jumping, se están haciendo tantas pruebas con baremo “Dos fases especial”?

–Es un baremo que podemos decir que en estos momentos está de moda. Durante muchos años apenas se empleaba, pero ahora se pone mucho. Es un recorrido de un mínimo de 11 saltos en los que hay una parte sin tiempo en la que los jinetes pueden hacer una buena monta, y al final otra con cronómetro en el que gana el más rápido. A los jinetes les gusta, para los amateurs es bueno, para los caballos jóvenes también.

–¿Qué le parece el proyecto del Gijón Horse Jumping?

–Me parece muy bien. Gijón es un sitio precioso donde se come muy bien, se trata bien a la gente, la temperatura en verano es fantástica y merece la pena venir a saltar en verano. El material es bueno, la pista, que la acabo de conocer es buena... me parece un buen proyecto.

–Falta culminarlo con un gran internacional de cuatro o cinco estrellas en Las Mestas que el covid-19 ha frustrado por el momento.

–Son años difíciles, pero este proyecto está ya bastante consolidado, viene gente. Los nacionales de las primeras semanas tuvieron un éxito arrollador. Hay que ver cuándo puede volver Las Mestas para completarlo.

–¿Es la primera vez que pone un recorrido en Gijón?

–Es la primera vez. Hace muchos años vine a Las Mestas pero a conocer el concurso, porque todo el mundo me hablaba de él y la verdad es que me encantó con los obstáculos tan bonitos, la pista verde y el ambiente. Pero luego nunca más he vuelto hasta ahora, que sí tengo la oportunidad de poner los recorridos.

–¿Qué tipo de recorridos le gusta poner?

–Me gustan los recorridos en los que los caballos saltan bien, cuando los ves saltando a gusto. No tienen por qué ser recorridos técnicos o de velocidad, para mí lo primordial es que los caballos puedan saltar sin problemas.

–¿Tiene la agenda muy ocupada hasta final de año?

–Bastante. Ahora pongo el Campeonato de España de caballos jóvenes, el Campeonato de Cataluña, luego estoy en la final de la Copa de Naciones en Barcelona y también a algún internacional, la verdad es que no paro.