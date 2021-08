Mbappé desata la guerra de los millones entre PSG y Madrid

La idea que tiene Leonardo, director deportivo del conjunto francés, es recuperar la inversión que hicieron por su estrella hace cuatro años, 180 millones. Además, a esto hay que sumarle que en el acuerdo que firmaron con el AS Mónaco hay una cláusula que obliga a los de Pochettino a darle a los monegascos 35 millones si venden a su canterano. En total, el PSG quiere más de 215 kilos por desprenderse de una de sus estrellas. A esto hay que sumar que Mbappé entra en su último año de contrato, por lo que si no llegan a un acuerdo en la semana que queda de mercado el jugador es libre para negociar por el equipo que quiera a partir del 1 de enero. El jugador llegaría gratis en ese supuesto, pero hay que tener en cuenta las comisiones que tendrían que pagar los blancos para acabar de convencerlo.

Tras publicarse la oferta realizara por el Madrid, el director deportivo del PSG salió ayer en un medio francés a criticar los actos del equipo de la capital, ya que según Leonardo los blancos llevan más de dos años hablando con el entorno del jugador para acometer su fichaje, algo que según la UEFA es ilegal. El brasileño no escondió la intención de Mbappé, que no es otra que la de vestir la camiseta del Madrid y así cumplir uno de los sueños de su infancia. Pero no va a ser una operación fácil, aunque el mandatario aseguró que no van a retener al francés.

“Consideramos que la oferta es insuficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él, pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa”, expuso Leonardo. “Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones”, añadió.

La idea del PSG es mantenerlo, aunque pueda acabar saliendo gratis en un año, pero al no tener problemas de financiación no supone un problema para los parisinos. Además, el director deportivo explicó que Mbappé les había prometido que no se iba a gratis del club.

“Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto e ilegal, contactando con su entorno. Y la prueba de esa estrategia es presentar una oferta a siete días del final del mercado”, criticó Leonardo.

Desde el Madrid parecen dispuestos a romper el mercado por hacerse con una de las estrellas del futuro, ya que tras pasar el verano de 2020 sin realizar ningún movimiento y con las ventas que ha realizado estos meses les permite acometer una operación de este nivel. Entre Odegaard y Varane han recaudado más de 80 millones, a lo que hay que sumar que este año no tienen la ficha de Sergio Ramos, lo que les permite moverse con más libertad.

Pérez quiere una estrella que le permita llenar el nuevo Bernabéu y Mbappé cumple a la perfección con ese requisito. Tras el mercado de fichajes que ha hecho el PSG, en el que han firmado a dos estrellas como Messi y Ramos, lo relega a un segundo escalón en su propio equipo. Como blanco tendría la oportunidad de ser el líder del proyecto y puede convertirse en la mayor figura de la liga española, que tras las salidas de este verano se ha quedado sin referentes dentro de las figuras del fútbol mundial.

El presidente madridista está acostumbrado a cerrar grandes operaciones en los últimos días de mercado, como fue el caso Bale, por lo que el culebrón Mbappé puede alargarse hasta última hora.