Pelayo: “Tras la llegada de Berrocal busqué una salida”

Tras 14 años subiendo peldaños en la cantera rojiblanca, Pelayo Suárez ha hecho las maletas para buscar en Logroño los minutos que se le iban a resistir en el Sporting. “Estoy con mucha ilusión y ganas de demostrar el jugador que siempre fui”, subraya el gijonés en su conversación con LA NUEVA ESPAÑA tras ser presentado con la Sociedad Deportiva Logroñés, donde jugará cedido esta campaña. “Este verano era consciente de que quizá no me vendría mal una salida. Tras la llegada de Berrocal vi que todos los puestos estaban ocupados y hablé con Javi (Rico, director deportivo). Me voy para tener la continuidad que me permita disputar un puesto”, subraya.

Pelayo Suárez refuerza el centro de la defensa de una Sociedad Deportiva Logroñés con la que ayer se entrenó y fue presentado. “Hace una semana iniciamos las conversaciones y no fue complicado ponernos de acuerdo” , dice de su nuevo equipo, que milita en la Primera RFEF. Esta listo para debutar este fin de semana, en la visita al Extremadura. “En el Sporting dejo un grupo muy bueno, deportiva y personalmente. Todo el mundo aporta y eso es lo que hace que los grupos vayan para arriba. Auguro una muy buena temporada”, destaca Pelayo. El que también fue presentado ayer fue Christian Joel. El portero rojiblanco jugará cedido en el AEK Larnaca chipriota, donde es una apuesta del español Xavi Roca, secretario técnico.