Oro, plata y... Tokio: Alberto Suárez Laso busca su tercer podio en un maratón

A Alberto Suárez Laso se le ha hecho larga la espera porque, entre la concentración previa en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat (Barcelona) y la estancia en Tokio ya lleva un mes fuera de casa. Pero lo da por bien empleado porque las medidas anticovid han funcionado: “Está claro que el protocolo de nuestro responsable covid ha sido el acertado. No hubo ningún positivo y los deportistas españoles estamos compitiendo en las mejores condiciones”.

Lo importante para él, después de dos años de problemas e incertidumbre, es que llega al día clave en buenas condiciones. Diferente, en cualquier caso, a sus dos precedentes olímpicos. “En Londres, al ser mis primeros Juegos, todo lo percibía con optimismo, todo me parecía espectacular. En Río, como había complicaciones para entrenar y miedo al zica, viajamos una semana antes de competir. Ahora ha sido duro por estar tantos días fuera de casa. Acostumbrado a entrenar por los mismos sitios, me costó adaptarme a San Cugat y en la villa tuvimos el inconveniente de que no nos dejaron salir. Y los maratonianos necesitamos sitios para rodar largo”.

“Cuando estás a punto de competir siempre te parece que falta un poco”, recalca el ovetense sobre sus sensaciones. Destaca el trabajo de su entrenador, Chus Castaño: “Como tuve parones por molestias y lesiones, nos movimos con cautela. Yo creo que estaré competitivo. El clima nos iguala porque es una locura buscar un ritmo de marca personal. Sería jugártela. Con tanto calor y humedad va a ser una carrera de superviviencia. El que mejor administre fuerzas será el que tenga más opciones. Espero que salga un día normal e intentaré estar en el momento clave en una buena posición para luchar por las medallas”.

Suárez Laso conoce muy bien a uno de sus rivales, el marroquí El Amin Chentouf, plata en Londres y oro en Río. Pero en Tokio asoma un ramillete de atletas jóvenes, con el australiano Jaryd Clifford a la cabeza, ya que llega con el récord del mundo (2 horas, 19 minutos y 8 segundos) logrado el 25 de abril en Sidney. El asturiano añade a los dos tunecinos, a los tres representantes japoneses, “que están en casa y muy aclimatados”, y al otro español en la línea de salida, Gustavo Nieves.

Algunos de sus rivales correrán con guías, circunstancia que en otras carreras puede resultar importante, pero que en Tokio, según Suárez Laso, no lo será tanto: “Yo estoy acostumbrado a correr sin guía. Hay maratones en los que cuesta coger el avituallamiento, pero aquí no, así que no me siento en inferioridad”. A diferencia de los recientes Juegos Olímpicos, donde las pruebas de larga distancia se trasladaron a Sapporo, los maratonianos paralímpicos podrán disfrutar de las calles de Tokio y de su estadio.

“Cuando supimos que la salida y la meta iba a estar en el estadio olímpico nos llevamos una alegría”, explica Suárez Laso. “Lo malo es que está en un alto y los últimos tres kilómetros son en subida. Si llego disputando las medallas será una motivación extra el momento de pasar el túnel y entrar en la pista para recorrer esos últimos metros”. Nueve años después de su gloria londinense, el asturiano se ve como mejor atleta: “Londres me pilló muy rápido porque empecé a correr a finales de 2008. Nunca me hubiera imaginado estar tres años después en unos Juegos Paralímpicos y ganar. Ahora tengo más experiencia y, en ese sentido, soy mejor atleta, pero eso no quiere decir que quede en mejor posición”.

Suárez Laso está tan centrado en la carrera de hoy que todavía no se ha planteado la posibilidad de estar en unos cuartos Juegos en París: “No lo veo descabellado porque tengo 43 años y creo que puedo llegar en buenas condiciones. Pero ahora solo pienso en hacerlo lo mejor posible aquí. Después tocará descansar, desconectar y plantearse nuevos objetivos, año a año, y llegado el caso los Juegos Paralímpicos de París”.