Este guaje promete: así es Alcaraz, la nueva sensación del tenis mundial

Los entendidos ya hace tiempo que veían a Carlos Alcaraz como una futura estrella del tenis. Ahora, con 18 años, el murciano se codea con naturalidad con los mejores del circuito, como pudo comprobar y sufrir el número 3 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, derrotado en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras cinco sets espectaculares: 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5). Acostumbrado a batir récords de precocidad, Alcaraz se convirtió en el primero en llegar a la cuarta ronda en su debut en Nueva York. Pero tanto como por sus números y sus victorias, Carlos Alcaraz (El Palmar, 5 de mayo de 2003) engancha por su tenis espectacular. El público de la Arthur Ashe enloqueció con el chaval, que ya provoca comparaciones con los grandes.

“Sinceramente, no copio el estilo de ningún jugador, pero si tengo que decir uno similar creo que es Federer”, aseguró Alcaraz poco después de eliminar a Tsitsipas y acaparando los focos de todo el mundo del tenis. Un escenario peligroso para un guaje de 18 años, pero no para Alcaraz. Eso asegura, al menos, Antonio Cascales, fundador de la academia JC Ferrero Equelite, en la que se formó el murciano. “La primera vez que lo vi jugar ya me pareció que era algo fuera de lo normal”, admite Cascales.

“Algunas veces le he entrenado yo, pero aunque esté Juan Carlos procuro acercarme a la pista porque Carlos siempre hace algo fuera de lo normal”, resalta el técnico que llevó a la cumbre a Juan Carlos Ferrero y da detalles sobre el despegue de Alcaraz: “Tiene tanto desparpajo y talento que cualquier cosa nueva que prueba le sale bien. Su padre me dijo que cuando tenía 6 años intentaba imitar jugadas extraordinarias de Federer o Nadal. Y a veces lo conseguía”.

Pero si tiene que elegir una clave del potencial de Carlos Alcaraz y de sus opciones de futuro, Cascales elige su capacidad de trabajo y su modestia: “Aún a día de hoy, cada vez que termina un entrenamiento nos da las gracias”. Es así desde que con 14 años dejó su casa de El Palmar para establecerse en la sede de la academia, en Villena (Alicante). Ese perfil bajo en lo personal de Alcaraz no ha impedido que haya revolucionado uno de los torneos más importantes.

“El Abierto de Estados Unidos es la Meca de los deportistas y de las marcas”, señala Cascales, que añade. “Al margen de su juego, Carlos es muy expresivo, transmite, y eso les gusta mucho a los americanos”. Cuando se le pregunta por el techo del murciano, el veterano técnico responde con tanto entusiasmo como prudencia: “El techo es el número uno, pero la competitividad en el tenis es enorme y no es nada fácil meterse en ese grupo que aspira a suceder a los grandes. Además, todos sabemos que Carlos va a perder partidos con jugadores que sean 50 o más en el ranking”.

El extenista asturiano Juan Avendaño, acostumbrado a valorar la aparición de jóvenes promesas, no disimula su admiración por Alcaraz: “Tiene un desparpajo fuera de serie”. Ya le venía siguiendo la pista, pero le impresionó su final de partido frente a Tsisipas: “En el quinto set jugó de una forma increíble, siempre concentrado, no falló ni una. Parecía un veterano, con tablas de un jugador profesional”.

“Destaco, sobre todo, su valentía”, añadió Avendaño, que ve en Alcaraz un jugador tan completo que le cuesta encontrarle un pero: “Si acaso, que juega demasiado rápido, pero en alguien tan joven es normal. Cuando pase el tiempo, seguro que los puntos importantes los jugará con más cuidado”. El luanquín espera grandes cosas del chaval, pero evita las comparaciones: “Es muy pronto para compararlo con un fuera de serie como Nadal, pero ojalá lo consiga”.